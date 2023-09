Leitura labial revela o que príncipe William e Kate Middleton falaram em memorial da Rainha Elizabeth II

William e Kate Middleton lideraram a Família Real no serviço religioso que aconteceu no País de Gales

Uma especialista em leitura labial revelou o que William e Kate Middleton falaram no evento para marcar um ano da morte da avó do herdeiro ao trono britânico, Elizabeth II - a Rainha faleceu em 8 de setembro de 2022.

O príncipe e a princesa de Gales lideraram a realeza no memorial que aconteceu na Catedral de St David, em Pembrokeshire, no País de Gales, chegando lá de helicóptero. Em um momento tocante, Kate Middleton, inclusive, colocou um buquê de rosas brancas na frente de um retrato emoldurado da Rainha.

Na saída da catedral, Kate trocou algumas palavras com uma instrutora de voo, que registrou seu carinho por Elizabeth II. “Todos nós temos lembranças maravilhosas dela, temos que mantê-las, valorizá-las”, respondeu a princesa.

Na assinatura do livro de presença, o casal trocou algumas palavras decifradas por Jacqui Press, especialista de leitura labial contatada pelo jornal The Daily Mail. Aproximando-se do livro, um membro da equipe apontou para a bela caligrafia. Kate respondeu: "Sim, de fato." Ela continuou: “É maravilhoso ver o que eles estavam pensando naquele momento”.

William então apontou para uma outra parte e disse: “Algumas ótimas lembranças da Rainha”. Enquanto o casal assinava o livro, Kate sorriu e disse que “tinha que estar consciente” ao assinar seu nome.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

O casal também prestou homenagens à monarca através de sua conta oficial no Instagram. No post especial, o casal real mostrou fotos da rainha feliz em vários eventos oficiais e falaram sobre a data marcante.

“Hoje lembramos da vida extraordinária e do legado da Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Todos nós sentimos sua falta”, escreveram. Vale lembrar que os dois foram nomeados príncipe e princesa de Gales após a morte da rainha Elizabeth II, já o antigo dono do título foi nomeado o novo rei Charles III.

Como foi a morte da Rainha Elizabeth II?

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, enquanto estava no Castelo de Balmoral. Em seus últimos dias de vida, ela ficou acamada e os membros mais próximos da família foram chamados ao local para dar o último adeus à rainha. De acordo com o atestado de óbito, ela faleceu de causas naturais aos 96 anos.