Príncipe George e os irmãos esbanjam fofura em evento oficial do Rei Charles III

Príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis desfilam em uma carruagem no Trooping The Colour, que é o evento oficial para celebrar o aniversário do Rei Charles III

O príncipe George e seus irmãos mais novos, princesa Charlotte e príncipe Louis, marcaram presença no Trooping The Colour, que é o desfile oficial para celebrar o aniversário do Rei Charles III. O evento aconteceu neste sábado, 17, nas ruas de Londres, Inglaterra, e contou com a presença de membros da realeza e de milhares de militares no desfile.

Este é o primeiro desfile oficial dedicado ao rei, que assumiu o trono em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Os três filhos de Kate Middleton e príncipe William apareceram lado a lado em uma carruagem, na qual estavam acompanhados da mãe e também da rainha Camilla. Simpáticos, os três acenaram para a multidão que foi assistir ao evento.

A estreia dos três herdeiros no desfile de carruagem do Trooping The Colour aconteceu em 2022, durante o reinado da rainha Elizabeth II. Antes disso, eles já tinham participado apenas da aparição na varanda do Palácio de Buckingham para acenar para a população.

Vale lembrar que o Trooping The Colour é apenas a celebração oficial do aniversário do rei, mas o aniversário dele mesmo acontece em novembro.

Príncipe George teve papel oficial na coroação do avô

O príncipe George, filho do príncipe William e da princesa de Gales Kate Middleton, teve um papel simbólico durante a coroação do seu avô, o Rei Charles III, em maio de 2023. O garoto de 9 anos foi um dos pajens de honra do monarca. Ele teve a função de ajudar a levar o manto do avô na caminhada dentro da Abadia de Westminster, que é o local escolhido para o evento.

Com look vermelho formal, George carregou uma das pontas do manto e caminhou logo atrás do avô.

Os irmãos de George, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos, também estavam presentes na coroação. Porém, os dois entraram acompanhados dos pais no evento e não tiveram um papel simbólico no evento. Eles apenas acompanharam a celebração como membros da família real.