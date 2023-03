Princesa Iman, da Jordânia, se casa com Jameel Thermiotis em cerimônia luxuosa

Filha da rainha Rania e do rei Abdullah II, Princesa Iman, da Jordânia, subiu ao altar com Jameel Thermiotis em casamento luxuoso neste domingo

A princesa Iman, da Jordânia, está casada com o executivo de finanças Jameel Thermiotis. Os dois se casaram neste domingo, 12, em uma cerimônia luxuosa. A princesa é filha da Rainha Rania e do Rei Abdullah II, da Jordânia.

A união do casal aconteceu apenas uma semana após a data do casamento ter sido revelada publicamente. Eles estavam noivos desde julho de 2022, mas o palácio real não revelou há quanto tempo eles estão juntos ou como se conheceram. Para o seu grande dia, a princesa usou um vestido de noiva branco e com mangas rendadas. Para completar o visual, ela surgiu com uma tiara de diamantes e véu longo.

O rei e a rainha também são pais do príncipe Hussein, de 28 anos, a princesa Salma, de 22 anos, e o príncipe Hashem, de 18 anos. A princesa Iman estudou na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. O marido dela, Thermiotis, nasceu na Venezuela e é descendente de gregos.

"Iman, rezo para que este próximo capítulo de sua vida lhe traga tanta alegria, amor e risadas quanto você nos trouxe ao longo dos anos. Parabéns aos noivos!", disse a rainha.

Quando o noivado da filha foi anunciado, a Rainha Rania falou sobre a alegria de ser mãe dela. “Desde a primeira vez que segurei minha filha, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Ela está noiva. Minha preciosa Iman, estou tãofeliz por você e tão orgulhosa de tudo o que você é”, afirmou.

