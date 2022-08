Princesa Diana teria previsto a sua morte dois anos antes do acidente de carro

A Princesa Diana teria escrito um bilhete em que dizia saber do acidente de carro que a matou em 1997

Publicado em 25/08/2022

A série documental “The Diana Ivestigations” fez uma revelação surpreendente em sua estreia na semana passada. A Princesa Dianateria escrito um bilhete em que previu sua morte.

Em agosto de 1997, a Princesa Diana, seu namorado Dodi Fayed e o motorista Henri Paul morreram após o carro em que estavam colidir com paparazzis.

No documentário, o advogado de Diana, Victor Mischon teria tido conversas com a Princesa sobre tentativas de “se livrarem dela”, dois anos antes do fatídico acidente.

No chamado “Bilhete Mischon”, Diana teria contado que “fontes confiáveis”, que não foram reveladas pela Princesa, teriam dito a ela que “um acidente de carro seria encenado”, e que ela “terminaria morta ou machucada”.

Após o acidente que matou a mãe dos Príncipes William e Harry, o bilhete teria sido levado para Polícia Metropolitana de Londres. O documento ficou guardado em um cofre, até John Stevens assumir o posto de comissário.

Stevens foi falar com o então advogado e autor do bilhete. “Eu estive com o Sr. Mischon um mês antes de seu falecimento, por volta da primavera de 2005. Ele me atentou ao fato de que pensou na época que Diana estava paranoica, então não deu tanta importância assim [às anotações]”, contou o então comissário sobre a conversa que teve com Mischon.

Os filhos de Diana

Na semana passada, John Stevens ainda revelou em entrevista ao Us Weekly como contou para os jovens Príncipes que a mãe deles havia falecido. “Foi algo difícil”, declarou o então comissário.

“Eu fui com outras duas pessoas que faziam parte das investigações [incluindo um] detetive, e [quando estávamos] na porta [no Palácio de Kensington], foi dito: ‘Não, eles só querem ver você”. Era eu”.

Stevens detalhou a conversa que teve com William e Harry. “Então, eu entrei e nós ficamos... durante uma hora provavelmente, eu não me lembro quanto tempo. Eu detalhei quais eram as conclusões por uns 10 ou 15 minutos e o resto foram eles fazendo perguntas, o que era de se esperar porque eles não sabiam as circunstâncias da morte da mãe”.