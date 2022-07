Princesa Charlene de Mônaco se encontra com Papa Francisco

ENCONTRO COM O PAPA!

A Princesa Charlene de Mônaco e seu marido Príncipe Albert se encontraram com o Papa Francisco no Vaticano; a Princesa vestia preto no encontro

Nesta última quarta-feira, 20, a Princesa Charlene de Mônaco (44) se encontrou com o Papa Francisco (85) no Vaticano.

Acompanhada de seu marido Príncipe Albert (64), Charlene participou de uma audiência privada com o Papa. Após isso, o casal visitou uma exposição no Museu do Vaticano.

A Princesa, por conta de seu título, é uma das sete mulheres que podem vestir branco na presença do Papa. Porém, Charlene decidiu comparecer ao encontro com um vestido preto, um colar de rosário e um véu de renda preto.

Porém, em encontros anteriores com o Papa, a Princesa optou por vestir branco. Em 2013, com o então Papa Benedito XVI e em 2016 com Francisco.

Além de Charlene, outras 6 mulheres podem optar por usar branco, uma delas é a Rainha Letizia da Espanha (49).

O casal trocou presentes com o Papa durante o encontro. O Papa argentino presenteou o casal real com uma representação em bronze de uma criança ajudando outra que tinha as palavras “amor” e “ajuda” gravadas.

Já Príncipe Albert e a Princesa presentaram Francisco com um esboço artístico da Capela de São João Batista, localizada no Palácio Real de Mônaco.

Aniversário de casamento!

No início deste mês, a Princesa Charlene e o Príncipe Albert celebraram 11 anos de casados e postaram uma foto rara nas redes sociais.

Antes da celebração, o casal realizou uma viagem real. Charlene e Albert não faziam uma viagem há tempos, por conta dos problemas de saúde da Princesa.

Quem também celebrou 11 anos de casados neste ano, foi Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40).