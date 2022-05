Princesa Charlene de Mônaco fala pela primeira vez sobre seu estado de saúde

A Princesa Charlene de Mônaco comentou sobre seu estado de saúde depois de passar meses internada

25/05/2022

Na última terça-feira, 24, a Princesa Charlene de Mônaco foi para um evento com sua filha Gabriella e comentou pela primeira vez sobre seu estado de saúde.

A Princesa acompanhou a filha para um evento da Fashion Week de Mônaco onde falou para o jornal local Monaco Matin como está sua saúde atualmente. Charlene postou em seu Instagram uma foto com a filha no colo, em que as duas estavam elegantes e prontas para o evento.

"O estado da minha saúde ainda é frágil e eu não quero ir muito rápido. A jornada tem sido longa, difícil e muito dolorosa. Hoje eu me sinto mais calma", contou a Princesa.

A esposa do Príncipe Albert II ainda comentou o que tem feito depois de voltar para Mônaco após passar meses internada. "Quando eu voltei para o Principado, eu foquei todas as minhas energias nas minhas crianças, no meu marido e na minha saúde porque estas são minhas prioridades", explicou a Princesa.

O que aconteceu com a Princesa Charlene?

Em maio de 2021, a Princesa Charlene viajou para a África do Sul. Durante a visita, ela começou a sentir dores. A estadia que duraria 10 dias, durou seis meses. A Princesa ficou internada por conta de problemas decorrentes de um procedimento que havia feito.

Charlene retornou para Mônaco em novembro, porém não ficou muito em sua casa pois no mesmo mês decidiu se internar em uma clínica fora de Mônaco porque ainda sentia dores e cansaço.

Foi apenas em março deste ano que a Princesa Charlene voltou para casa com o marido e os filhos, depois de uma longa recuperação.

