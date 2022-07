Princesa Charlene e Príncipe Albert de Mônaco celebram 11 anos de casados com clique raro

O Príncipe Albert e a Princesa Charlene de Mônaco se casaram no dia 1 de julho de 2011

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 16h35

Nesta sexta-feira, 1, o Príncipe Albert (64) e a Princesa Charlene de Mônaco (44) celebram a marca de 11 anos de casados.

Albert e Charlene se casaram no dia 1 de julho de 2011 e foi o primeiro casamento real de Mônaco em 55 anos. A última cerimônia foi do Príncipe Reiner com a atriz americana Grace Kelly em 1956.

O Príncipe e a Princesa são pais de um casal de gêmeos,Jaques e Gabriella, ambos com sete anos de idade.

Para celebrar a data, o casal apareceu em um clique raro que foi postado no Instagram oficial do Palácio de Mônaco.

Na foto, a Princesa aparece em um elegante vestido longo sem mangas e de cor ciano. Já Albert usa um terno azul escuro com uma gravata cor prata.

Recentemente, o casal fez uma viagem em família após a Princesa passar diversos meses internada por conta de sequelas de uma cirurgia.

Confira aqui o clique raro de Príncipe Albert e Princesa Charlene!