Conheça os cinco segredos para o casamento de 11 anos de Príncipe William e Kate Middleton!

Casados há 11 anos, Kate Middleton e o Príncipe William tem três filhos e se conheceram na faculdade

Nesta sexta-feira, 29, Kate Middleton (40) e Príncipe William(39) comemoraram seus 11 anos de casados! Namorados desde a época de faculdade, o casamento do Príncipe e Kate aconteceu na Abadia de Westminister em Londres.

Hoje, o casal é pai de 3 filhos, George (8), Charlotte(6) e Louis (4), e ainda tem tempo para suas atividades e até viagens reais.

Para ter um casamento duradouro, principalmente com o mundo inteiro observando, o Duque e a Duquesa seguiram alguns passos para fazer o relacionamento funcionar.

1. William e Kate construíram uma base sólida para o relacionamento

O Príncipe conheceu Kate, sua futura esposa, quando os dois ainda estudavam na Universidade de Saint Andrews, na Escócia. Mas o casal não se apaixonou de primeira, como dividiam o mesmo apartamento na faculdade com outros amigos, William e Kate se tornaram amigos.

De acordo com o autor especialista em realeza, Robert Lancey, o casal sempre manteve a amizade em primeiro lugar. "É um relacionamento baseado na amizade", disse Lancey para a revista americana People.

Porém, Laura Warshauer, uma americana que estudou e morou com o casal sempre soube que havia algo a mais entre os dois. "Quando estávamos sentados almoçando no refeitório e os dois estavam conversando, era incrível ver quão natural era, quanta coisa eles tinham para dizer um ao outro", contou a ex-aluna da Universidade Saint Andrews.

No ano de seu casamento, 2011, William e Kate voltaram para visitar a

Universidade em que se conheceram - Foto: Getty Images

Após concluírem a faculdade, o casal que já estava namorando se separou em 2010, um ano antes de subirem ao altar.

Na entrevista de noivado do Príncipe e Kate, o neto de Elizabeth II (96) contou as razões do afastamento. "É isso que a maioria das pessoas dizem sobre casais, que é sobre o tempo. Eu tinha minha carreira militar e queria me concentrar nos meus voos e não conseguiria fazer isso [relacionamento com Kate] se ainda estivesse em treinamento".

"Então eu me afastei. E Kate estava em um bom lugar em termos de trabalho, e onde ela queria estar e essas coisas, então nós decidimos que agora é um momento bom", contou o Príncipe.

2. Eles estudaram outros casamentos

Para fazer o casamento dar certo, Príncipe William e Kate se voltaram para a família e se inspiraram nos casais a sua volta.

William tem como inspiração o casamento de sua avó, Rainha Elizabeth II, com o falecido Príncipe Philip. O casamento da matriarca da Família Real com Phillip durou 73 anos.

Os pais de Kate Middleton, Carole e Michel, são um exemplo de casal para a filha e até para o Príncipe. "O Michael e a Carole tem sido amorosos, carinhosos e divertidos, e tem sido muito receptivos comigo, então realmente me senti parte da família", comentou William na entrevista do noivado.

3. O Duque e a Duquesa defendem boas causas

O Duque e a Duquesa de Cambridge sempre escolheram boas causas para se dedicarem em suas atividades reais.

A saúde mental é uma causa que Kate e William se empenham muito. O casal se juntou à Meghan Markle (40) e Príncipe Harry (37) para criar uma central de atendimento para pessoas que passam por problemas com a saúde mental.

Kate também é muito empanhada em estudar e fazer trabalhos reais relacionados à cuidados da primeira infância, que é o período que vai da gestação até os seis anos de idade. A esposa mãe de três já fez viagens para estudar e debater o assunto com profissionais.

Mais recentemente, o casal está ativo em apoiar o povo da Ucrânia que está desamparado com a guerra. William e Kate visitaram um abrigo em Londres e fizeram doações para um fundo que ajuda o país em conflito com a Rússia.

4. O casal sabe se divertir!

O relacionamento de Kate e William não se baseia apenas nas atividades e trabalhos reais! O casal também tira um tempo para se divertir.

Kate e William adoram curtir uma partida de rugby, inclusive o Príncipe é patrono real da União de Rugby desde 2016 e sua esposa recentemente pegou o papel que era do Príncipe Harry e se tornou patrona da Liga Nacional do esporte. Em fevereiro, o casal foi assistir a um jogo ao lado do filho mais velho George.

Durante as visitas e passeios reais, o casal também tem tempo para lazer. Na turnê que fizeram neste ano para o Caribe, o Príncipe dançou ao lado de Kate e ainda jogou bola na Jamaica.

O casal também já assistiu exclusivamente o filme Top Gun: Maverick, estrelado por Tom Cruise (59) e que só chega aos cinemas em maio.

5. Cuidar os filhos é um trabalho em dupla!

Diferentemente das famílias reais mais antigas, William e Kate cuidam juntos de George, Charlotte e Louis.

Com a ajuda da babá Maria Teresa, o casal passa tempo com as crianças e ainda limita as atividades reais quando os pequenos estão de férias.

Em entrevistas, o Príncipe já revelou que os filhos adoram assistir televisão e o mais velho George curte jogar video-game. Além disso, os bisnetos da Rainha são bem engajados e já perguntaram para os pais sobre a guerra na Ucrânia.