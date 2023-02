Princesa Amalia recebe comentários negativos sobre seu corpo em viagem oficial

Integrante da família real dos Países Baixos, princesa Amalia é vítima de 'body shaming' nas fotos oficiais da viagem para o Caribe

A princesa Amalia foi alvo de comentários negativos sobre a sua aparência física durante uma viagem oficial ao lado dos pais, o Rei Willem-Alexander e a rainha Máxima Zorreguieta, dos Países Baixos. Eles foram visita as ilhas holandesas no Caribe e jovem princesa de 19 anos foi vítima de body shaming.

Nas redes sociais, a família real mostrou fotos da viagem oficial e os internautas fizeram comentários sobre o corpo da princesa. Alguns falaram que ela e o pai eram “muito grandes” e também que a mãe dela era “mais bonita” do que a filha. Vale destacar que body shaming é o nome dado para a situação em que alguém ridiculariza o outro por causa de sua aparência física.

Além disso, a princesa Amalia também foi definida como tímida durante a viagem com os pais. A imprensa destacou que ela estava introspectiva durante os compromissos reais e teria tentado se 'esconder' atrás da mãe.

Porém, um especialista na família real defendeu a princesa. “É a primeira viagem oficial dela para fora do país e para um destino importante: as ex-colônias da Hoalnda, parte do reino holandês, do qual ela um dia será rainha. É importante, todos os olhos estão voltados para Amalia. Imagino que isso lhe cause estresse. Outra parte de seu comportmento provavelmente está relacionada à vergonha do corpo”, disse Wim Dehandschutter ao portal PERFIL da Argentina.

Por fim, Dehandschutter avaliou o desempenho da princesa na viagem. “Amalia está indo muito bem em sua primeira viagem. Ela poderia fazer algumas coisas mais inteligentes para ter menos preocupações. Ela pode até 'explorar' mais sua altura e presença física e, assim, usar isso com orgulho. Ainda há espaço para crescer. Afina, uma aparência impecável é um valor que distinguem as damas da realeza”, contou.

