Por que Meghan Markle ainda não se posicionou sobre o livro de Príncipe Harry? Entenda!

A duquesa Meghan Markle preferiu se abster da autobiografia polêmica de seu marido, "Spare". Entenda o motivo

Meghan Markle ainda não se pronunciou? A duquesa se manteve em silêncio e não se posicionou após o lançamento da polêmica biografia de Príncipe Harry, seu marido. No livro "Spare", Harry conta diversas situações e condutas extremamente problemáticas sobre a famílai real, expondo seus parentes como Rei Charles, Kate Middleton e, principalmente, seu irmão, Príncipe William.

As revelações presentes no livro chocaram o mundo e o silêncio da família real evidênciou a exposição. O que não se esperava era o silêncio de Meghan Markle. Segundo o Daily Telegraph, a duquesa preferiu se abster em relação a autoiografia para valorizar a jornada pessoa de Harry: "O livro é a história dele, a jornada dele, sob a perspectiva dele", contou uma fonte ao jornal.

O livro teve trechos descritivos de brigas entre os irmãos, William e Harry, e em uma de suas revelações, o príncipe mais novo diz que o irmão teria o agredido durante uma discussão sobre Meghan. Segundo a autobiografia, William teria a chamado de "difícil, rude e abrasiva", e os dois começaram a discutir. Então, o Príncipe de Gales teria agarrado Harry pelo colarinho e o derrubado no chão da cozinha, rasgando suas roupas e o machucando com a queda. Segundo ele, William continuou discutindo, mas ele decidiu não revidar e não agrediu o irmão.

Outra das acusações seria que William e Kate teriam incentivado Harry a usar um uniforme nazista de fantasia de Halloween, o que na época gerou uma enorme crise em cima do nome do príncipe pela brincadeira de mal gosto.

Porém, soube-se que a famosa ficou um pouco preocupada com algumas das exposições no livro. Apesar disso, ela respeitou a decisão do marido: "Ela teria feito a mesma coisa? Provavelmente, não, mas ela vai sempre apoiá-lo e jamais se envolveria em um projeto tão pessoal", disse a fonte.