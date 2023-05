Por que guardas britânicos usam chapéu com pele de urso?

Curioso chapéu usado pelos guardas britânicos pode custar milhares

Com a coroação do Rei Charles III cada vez mais próxima, muitos costumes da realeza britânica voltaram a chamar atenção e gerar curiosidade ao redor do mundo. Um deles diz respeito ao chapéu de pelo de urso usado pelos guardas britânicos. Apesar de ser um marco na estética dos uniformes, muitos não sabem o por quê dos itens terem sido criados.

Acredita-se que eles tenham sido projetados para deixar os Grenadier Guards com um aspecto maior, para se tornarem mais assustadores. Eles passaram a ser usados pelos guardas britânicos em junho de 1815, na Batalha de Waterloo, mas já eram vistos anos antes, nas guerras napoleônicas --inclusive pela Guarda Imperial de Napoleão.

Feitos de pele de urso canadense, os chapéus custam cerca de R$ 4.100 e chegam a durar 80 anos, segundo o site INews. Feitos para serem resistentes à água, eles pesam quase um quilo e tem 45 centímetros de altura, ficando posicionados na altura dos olhos, a fim de encorajar os soldados a manterem a postura ereta.

Segundo a revista Tatler, o exército britânico costuma comprar entre 80 e 100 chapéus por ano. No ano passado, em 2021, o fato do item ainda ser confeccionado com peles de urso gerou debate e polêmicas no país, quando o Peta (Pessoas pelo tratamento ético dos animais) criou uma petição para que o Ministério da Defesa substituísse por materiais sintéticos.

Na época, a campanha chegou a receber cerca de 100 mil assinaturas. Ao jornal The Sun, o governo britânico respondeu ao protesto dizendo: "As peles de urso usadas são subprodutos de um abate licenciado pelas autoridades canadenses para controlar a população de ursos selvagens".

SAIBA DETALHES SOBRE A COROAÇÃO DO REI CHARLES III

Após a morte da Rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado, seu filho, o Rei Charles III, foi nomeado como sucessor para o cargo real, porém, a coroação só acontecerá de fato neste sábado, dia 6 de maio. As celebrações devem se estender por mais dois dias, durando até segunda-feira, 8 de maio.

No sábado, o Rei Charles e sua esposa, Camilla, devem fazer uma procissão até a Abadia de Westminster, importante local da história britânica, onde serão coroados. Depois, acompanhados dos outros membros da família real, eles devem fazer uma segunda procissão até o Palácio de Buckingham, terminando o dia na sacada. Os demais dias serão repletos de festas, shows de luzes, orquestras, trabalho voluntário e feriado.