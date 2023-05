Para celebrar o aniversário do marido, Princesa Eugenie publica fotos raras e surpreende

A filha do Príncipe Andrew, Princesa Eugenie, celebrou o aniversário do marido Jack Brooksbank postando fotos pessoais nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 31, mais um membro da Família Real britânica faz aniversário. Jack Brooksbank, marido da Princesa Eugenie completa mais um ano de vida!

Para celebrar a data, a Princesa compartilhou em seu Instagram oficial algumas fotos pessoais ao lado do marido.

“Feliz aniversário para você, meu amor. Espero que tenhamos mais 100 aniversários juntos”, escreveu a filha do Príncipe Andrew na legenda das fotos.

Além de três selfies de passeios do casal, Eugenie ainda publicou uma foto do casal passeando com o filho August Philip Hawke, de dois anos.

Além do primogênito que nasceu em fevereiro de 2021, em janeiro deste ano, Eugenie e Jack anunciaram que estão esperando mais um herdeiro.

“A família está encantada e August está esperando muito para ser um irmão mais velho”, dizia o pronunciamento divulgado pelo Palácio.

