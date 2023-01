Pai de Meghan Markle não deve ler o livro do príncipe Harry e o motivo vem à tona

Meia-irmã de Meghan Markle revela o motivo para o pai delas, Thomas Markle, não comprar o novo livro do genro, o príncipe Harry

O livro de memórias do príncipe Harry, chamado Spare, ainda não foi lançado, mas já está dando o que falar. Agora, o site TMZ revelou que o pai de Meghan Markle, Thomas Markle, não tem planos de ler a publicação do genro.

A publicação conversou com a meia-irmã de Meghan, Samantha Markle, que informou que ninguém da família tem o desejo de comprar a publicação e revelou o motivo. Ela disse que o pai dela não deve ler o livro porque acredita que é um livro de ficção e uma tentativa de ganhar dinheiro - e essa também seria a justificativa de outros membros da família Markle. Além disso, ela contou que Thomas acredita que o livro demonstra o ciúme de Harry do status do irmão, o príncipe William, que é o herdeiro direto do trono britânico.

Samantha ainda contou que o pai tem mais mágoa de Meghan do que de Harry e o motivo ainda é a época do casamento deles. Thomas Markle teria se sentido rejeitado pela filha e viu o genro concordando com a esposa para ficar contra o sogro. E ele também teria ficado chateado quando não recebeu o apoio do casal quando teve um problema de saúde.

Por fim, Samantha contou que as pessoas que vão comprar o livro do Harry só vão fazer isso pela curiosidade e não porque acreditam na história dele.

Príncipe Harry diz que o pai, Rei Charles III, fez piadas sobre sua paternidade

Em um trecho que vazou do livro Spare, o príncipe Harry (38) disse que o pai, Rei Charles III (74), faz piadas 'sádicas' questionando sobre a sua paternidade. Isso porque existiram rumores de que Harry poderia ser filho do amante da princesa Diana.

“Ele gostava de contar histórias, e esta era uma das melhores de seu repertório. Ele sempre terminava com uma explosão de filosofia... 'Quem sabe se eu sou mesmo o Príncipe de Gales? Quem sabe se eu sou mesmo o seu pai verdadeiro?'. Ele ria e ria, embora fosse uma piada incrivelmente sem graça, dado o boato que circulava na época de que meu pai verdadeiro era um dos ex-amantes de mamãe: o major James Hewitt. Uma causa desse boato foi o cabelo ruivo do major Hewitt, mas outra causa foi o sadismo”, escreveu ele.