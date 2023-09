Pai de Meghan Markle afirma 'não haver desculpas' para filha o impedir de ver seus netos

Apesar de 'vender' entrevistas sobre ela para os tabloides em 2018, Thomas Markle diz não entender a decisão

Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, não acredita que haja justificativa para que a filha o mantenha afastado de seus próprios netos. Aos 79 anos, o ex-diretor de iluminação falou abertamente no programa Good Morning Britain sobre o assunto, sem mencionar sua culpa.

"Não fiz nada de errado, não há nada. Fui um pai muito amoroso e ela sabe disso e não há desculpa para ela me tratar dessa maneira, não há desculpa para tratar o rei dessa maneira também", garantiu.

Desde que Archie, o primeiro filho de Meghan e do príncipe Harry nasceu em 2019, e Lilibeth, em 2021, Thomas revelou nunca ter visto seus netos. Em sua visão, o duque e a duquesa de Sussex nunca realizaram nenhum esforço para que esse encontro acontecesse, não levando nem mesmo em consideração seu estado de saúde e o derrame que ele teve em 2022.

“Também estou muito chateado com isso porque é uma coisa cruel de se fazer a um avô, não apenas a mim, mas também ao rei, negar o direito de ver um neto”, acrescentou citando o rei Charles III. Thomas também implorou à filha que "deixasse o passado para trás e me permitisse ver meus netos".

Apesar disso, em um trecho da entrevista, o pai de Meghan chegou a se declarar para ela: “Sempre estive aqui para ajudá-la, eu a amo, vou amá-la para sempre. Quero que ela me procure, me deixe ver meus netos e me deixe ter um pouco de paz. Já ​​se passaram cinco anos", disse.

A duquesa sempre manteve uma boa relação com seu pai, ainda que Thomas e sua mãe tivessem se divorciado durante sua infância, foi a partir de seu relacionamento com Harry que as coisas começaram a desandar. Em 2018, enquanto se preparava para o casamento real e se via obrigada a se adaptar a uma série de novas regras, Meghan descobriu que o pai estava 'vendendo' entrevistas sobre ela para os tabloides.

Desde então, a relação entre a duquesa e seu pai ficou estremecida, a ponto dela não fazer questão de que seus filhos conhecessem o avô materno. Desde 2020, o casal está afastado da família real e apontam problemas com alguns membros da realeza, com destaque para o irmão de Harry, o príncipe William, como um dos principais motivos do afastamento.