O que príncipe Harry e Meghan Markle sabem sobre a saúde de Kate Middleton?

Fonte próxima à família real revela o que príncipe Harry e Meghan Markle sabem sobre o estado de saúde de Kate Middleton

Após o sumiço de Kate Middleton de sua vida pública, várias pessoas estão especulando sobre o que está acontecendo nos bastidores da família real. Em conversa com a revista People, uma fonte próxima à coroa britânica revelou o que príncipe Harry e Meghan Markle sabem sobre o que está ocorrendo com a princesa de Gales.

A fonte revelou que o duque e duquesa de Sussex estão completamente por fora do assunto e ainda revelou o motivo deles terem sido deixados de fora. "Eles estão cientes de tudo o que acontece na Inglaterra, mas estão sendo deixados de fora de quaisquer detalhes sobre Kate. Claramente não há confiança", revelou o insider.

A informação vem logo após ser revelado que o irmão de príncipe William está preocupado com sua cunhada, que está sumida do público desde dezembro de 2023. Segundo fonte do Page Six, Harry estaria "preocupado com a imprensa em torno de sua cunhada", além de ter "se distraído com as manchetes em torno de Kate e seu misterioso afastamento da vida pública". No entanto, o marido de Meghan Markle fez questão de ressaltar que "qualquer indício de escândalo é falso".

Família real é acusada novamente de alteração em foto

Nesta quarta-feira, 19, a família real se envolveu em mais uma polêmica em edição de fotos. Isso porque ela foi acusada de manipular uma foto da família no batizado de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho de príncipe Harry e Meghan Markle, que aconteceu em 2019.

O caso tomou popularidade quando a agência de fotos Getty Images emitiu uma notificação dizendo que a fotografia havia sido "aprimorada digitalmente". Com o alerta, o fotógrafo Chris Allerton, responsável pelo registro, negou os rumores de que havia alterado a foto.

Em conversa com o Daily Mail, Chris disse que as acusações eram "um monte de besteiras" e chegou a agradecer o veículo pelo alerta sobre sua imagem. Ele ainda afirmou que solicitou uma reavaliação da imagem. "Entrei em contato com a equipe editorial da Getty para solicitar esclarecimentos", disse o fotógrafo.

No clique, Meghan Markle e Harry apareceram com seu primogênito no colo. Ao lado deles estão: príncipe William, Kate Middleton, rei Charles III, Camilla Parker Bowles, Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, além de Jane Fellowes e Sarah McCorquodale, irmãs da princesa Diana. A agência de fotos, no entanto, não apontou o que teria sido alterado na fotografia.