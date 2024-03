Família real é acusada novamente de alteração em foto

Após polêmica em foto de Kate Middleton e seus filhos, a família real é acusada novamente de alteração em uma foto antiga; saiba mais!

Após a repercussão da polêmica foto editada de Kate Middleton e seus filhos no último dia 10, outra foto da família real foi acusada de ter sido manipulada. O clique se trata de um registro da família reunida no batizado de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho de príncipe Harry e Meghan Markle, que aconteceu em 2019.

O caso tomou popularidade quando a agência de fotos Getty Images emitiu uma notificação dizendo que a fotografia havia sido "aprimorada digitalmente". Com o alerta, o fotógrafo Chris Allerton, responsável pelo registro, negou os rumores de que havia alterado a foto.

Em conversa com o Daily Mail, Chris disse que as acusações eram "um monte de besteiras" e chegou a agradecer o veículo pelo alerta sobre sua imagem. Ele ainda afirmou que solicitou uma reavaliação da imagem. "Entrei em contato com a equipe editorial da Getty para solicitar esclarecimentos", disse o fotógrafo.

No clique, Meghan Markle e Harry apareceram com seu primogênito no colo. Ao lado deles estão: príncipe William, Kate Middleton, rei Charles III, Camilla Parker Bowles, Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, além de Jane Fellowes e Sarah McCorquodale, irmãs da princesa Diana. A agência de fotos, no entanto, não apontou o que teria sido alterado na fotografia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Chris Allerton, no entanto, apontou as únicas alterações que fez no clique. Segundo o fotógrafo, ele afirmou que a foto precisava apenas de um "ajuste mínimo" em seu tom e exposição de luz. Seu objetivo era "capturar um ambiente descontraído e um momento agradável, de forma rápida e eficiente para eles".

Entenda a polêmica foto de Kate Middleton

No último dia 10, Kate Middleton comemorou o Dia das Mães no Reino Unido compartilhando uma foto ao lado de seus filhos com príncipe William. No entanto, agências de fotografia alegaram que a foto tinha indícios de que teria sido alterada, levantando suspeitas sobre a veracidade do clique.

Em suas redes sociais, a princesa de Gales admitiu ter editado a foto e pediu desculpas publicamente pela manipulação. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães", escreveu Kate.