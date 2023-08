O que acontece com a rainha Camilla se o Rei Charles III morrer antes dela?

Família real britânica tem um plano estabelecido para o caso do Rei Charles III morrer antes de sua esposa, a rainha Camilla. Saiba qual será o papel dela na realeza!

O rei Charles III e a rainha Camilla foram coroados há poucos meses como os novos monarcas da realeza britânica após a morte da rainha Elizabeth II, mas uma pergunta ronda os bastidores da família real. O que acontece com Camilla se Charles morrer antes dela? De acordo com a revista People, os membros da realeza já pensaram em tudo . Saiba aqui!

Se o Rei Charles III morrer antes de sua esposa, Camilla passaria a ser chamada de rainha viúva e poderia escolher o que fazer pelo resto de sua vida . Ela poderia decidir se aposentar definitivamente e seguir uma vida reclusa em uma casa de campo, ou poderia escolher manter os seus serviços como membro da família real e fazer trabalhos de caridade.

No entanto, o que se sabe é que ela não seria mais oficialmente a rainha do Reino Unido . Isso porque o título de Rei passaria automaticamente para o príncipe William após a morte de seu pai, o rei Charles III, e a esposa dele, Kate Middleton, se tornaria a rainha ou rainha consorte.

Vale lembrar que um caso parecido aconteceu com os pais da Rainha Elizabeth II. Quando o Rei George VI morreu em 1952, a esposa dele, a Rainha Elizabeth, passou a ser conhecida como rainha-mãe, já que sua filha, a rainha Elizabeth II, assumiu o trono. Ela escolheu se manter ativa na família real e participou de eventos oficiais ao longo de sua vida. A rainha-mãe morreu em 2002, aos 101 anos.

No entanto, o Rei Charles III tem os genes da longevidade em seu sangue. O pai dele, o príncipe Philip, morreu aos 99 anos, e sua mãe, a rainha Elizabeth II, faleceu aos 96 anos. Hoje em dia, o rei está com 74 anos e iniciando o seu reinado.

O vestido de Camilla na coroação

Em seu grande dia da coroação ao lado do marido, o Rei Charles III, a rainha Camilla fez uma homenagem especial para a sua família em seu look para o evento histórico. Ela usou um vestido marfim com vários bordados e resolveu escrever os nomes dos filhos e netos na saia do seu modelito.

Camilla usou um vestido de alta costura do estilista Bruce Oldfield e um detalhe chamou a atenção: os bordados com os nomes da família dela. Os bordados ficaram discretos no meio dos outros enfeites. Ela bordou os nomes dos dois filhos, Tom e Laura, e também dos cinco netos: Gus, Freddy, Louis, Eliza e Lola. Alguns dos nomes apareceram em fotos feitas do corpo inteiro da rainha em sua chegada na Abadia de Westminster.

Além disso, ela também bordou dois cachorros Terrier, que representam os cães Beth e Bluebell, que foram resgatados pelo casal real há alguns anos. O vestido dela ainda contou com bordados em fios de prata e ouro e desenhos de flores.