Você percebeu? Rainha Camilla fez homenagem comovente para os filhos na saia do vestido

Em seu grande dia da coroação ao lado do marido, o Rei Charles III, a rainha Camilla fez uma homenagem especial para a sua família em seu look para o evento histórico. Ela usou um vestido marfim com vários bordados e resolveu escrever os nomes dos filhos e netos na saia do seu modelito.

Camilla usou um vestido de alta costura do estilista Bruce Oldfield e um detalhe chamou a atenção: os bordados com os nomes da família dela. Os bordados ficaram discretos no meio dos outros enfeites. Ela bordou os nomes dos dois filhos, Tom e Laura, e também dos cinco netos: Gus, Freddy, Louis, Eliza e Lola. Alguns dos nomes apareceram em fotos feitas do corpo inteiro da rainha em sua chegada na Abadia de Westminster.

Além disso, ela também bordou dois cachorros Terrier, que representam os cães Beth e Bluebell, que foram resgatados pelo casal real há alguns anos. O vestido dela ainda contou com bordados em fios de prata e ouro e desenhos de flores.

O look dela também teve sapatos do designer britânico Elliot Zed e um colar que a rainha Elizabeth II usou em sua coroação em 1953. Ela também usou um manto de estado decorado com flores. O tema de flores para o look dela é uma homenagem para as pautas de sustentabilidade e preservação que foram levantadas pelo Rei Charles III ao longo de toda a sua vida.

Fotos: Getty Images