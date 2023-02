Netos de Camilla Parker-Bowles terão papel de destaque na coroação do Rei Charles III

Após a coroação do Rei Charles III, Camilla Parker-Bowles pode passar a ser chamada apenas de 'rainha'

Os netos de Camilla Parker-Bowles (75) supostamente desempenharão um papel destaque na coroação do Rei CharlesIII (74) ao lado do Príncipe George (09) como herdeiro do trono.

Segundo informações do The Times, a esposa do governante no Reino Unido teria indicado que quer os netos segurando o dossel sobre ela enquanto é ungida com óleo sagrado no dia 06 de maio.

No passado, as duquesas desempenhavam o papel considerado uma das partes mais sagradas da cerimônia, mas uma fonte disse que a monarca não planeja seguir a tradição.

"A rainha consorte disse que não quer duquesas. Ela gostaria que fossem seus netos", explica. E essa não é a única surpresa.

O Daily Mail noticia que o Palácio de Buckingham está definido oficialmente para se referir à Camilla apenas como 'rainha' no lugar de 'rainha consorte', após a coroação.

O primeiro indício teria surgido quando a monarca mudou o nome da instituição de caridade Sala de Leitura da Duquesa da Cornualha para Sala de Leitura da Rainha.

Uma fonte real revelou: "Há uma opinião no palácio de que a posição de rainha consorte é pesada e pode ser mais simples para Camilla ser conhecida apenas como a rainha quando for a hora certa. Sala de Leitura foi um sinal disso. Afinal, Sua Majestade é a Rainha. Príncipe Philip era príncipe consorte oficialmente, mas ele não era conhecido como príncipe consorte. A rainha, é claro, ainda seria a rainha consorte, então o palácio obviamente não impediria ninguém de chamar Sua Majestade assim, se assim o desejasse".

Funcionários do Palácio de Buckingham já estariam analisando precedentes, como os títulos usados para a esposa do rei George VI (1895-1952), avô de Charles.

A monarca era tecnicamente rainha consorte, mas conhecida em público simplesmente como Rainha Elizabeth (1900-2002).

