Meghan Markle e Príncipe Harry não vão participar da recepção de Charles III com líderes mundiais

Príncipe Harry e Meghan Markle devem ficar de fora da recepção dos líderes mundiais no Palácio de Buckingham no domingo, 18

Redação Publicado em 17/09/2022, às 13h25

No próximo domingo, 18, o Rei Charles III (73) deve receber os líderes mundiais que comparecerão ao funeral da Rainha Elizabeth II, que morreu no dia 8 de setembro aos 96 anos. E Meghan Markle (41) e o Príncipe Harry (37) vão ficar de fora desta recepção.

Segundo a revista People, o Duque e a Duquesa de Sussex foram convidados ao evento, mas, segundo o palácio, a recepção será apenas para 'membros da família que trabalham'.

A recepção que vai acontecer no Palácio de Buckingham no próximo domingo, 18, é organizada pelo Rei Charles e pela rainha Camilla, e dará boas-vindas aos chefes de estado e convidados que viajaram à Londres para dar o último adeus a Rainha Elizabeth II.

Ainda segundo a revista People, uma fonte do palácio revelou que a atualização veio 'a pedido do Rei'.

Meghan Markle é abraçada por adolescente durante passeio com Príncipe Harry

No último sábado, 10, Meghan passeou perto do Castelo de Windsor ao lado do seu marido, Príncipe Harry (37) e do Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton(40), para agradecer as homenagens feitas após a morte da Rainha Elizabeth II (96).

Durante a caminhada, que durou cerca de 40 minutos, Meghan foi atender uma adolescente que a pediu um abraço. “Nós estávamos esperando ela chegar, e ela passou perto de mim e perguntou meu nome, e como meu dia tinha sido, quanto tempo eu estava esperando”, revelou a garota. “Eu perguntei se poderia abraçá-la, e ela me abraçou de volta. Foi um momento incrível. Eu ainda estou tremendo”, contou sobre o encontro.

