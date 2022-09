Meghan Markle é abraçada por adolescente durante passeio com Príncipe Harry, Príncipe William e Kate Middleton

Em um passeio com seu marido Harry, o Príncipe William e Kate Middleton, Meghan Markle recebeu um abraço de uma adolescente em Londres

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 19h16

No último sábado, 10, Meghan Markle (41) e uma adolescente protagonizaram uma cena fofa durante um passeio da Duquesa em Londres.

Meghan passeou perto do Castelo de Windsor ao lado do seu marido Príncipe Harry (37) e do Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton(40), para agradecer as homenagens feitas após a morte da Rainha Elizabeth II (96).

Durante a caminhada, que durou cerca de 40 minutos, Meghan foi atender uma adolescente que a pediu um abraço.

“Nós estávamos esperando ela chegar, e ela passou perto de mim e perguntou meu nome, e como meu dia tinha sido, quanto tempo eu estava esperando”, revelou a garota. “Eu perguntei se poderia abraçá-la, e ela me abraçou de volta. Foi um momento incrível. Eu ainda estou tremendo”, contou sobre o encontro.

Um repórter da emissora televisiva CNN perguntou para a jovem: “Por que você sente simpatia por ela? É por conta do falecimento da Rainha ou por conta do relacionamento dela com a Família Real?”.

“Acho que os dois. Foi legal ver William e Kate e Meghan e Harry”, respondeu. “Eu só queria mostrar para ela que ela é bem-vinda aqui e queria abraçá-la depois de tudo que aconteceu”, revelou a jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people)

Bem-vinda?

O gesto da jovem britânica tem maior significado após o novo monarca, Rei Charles III (73), ter dito ao seu filho Príncipe Harry que Meghan não era bem-vinda para visitar a Rainha Elizabeth II antes de sua morte.

Charles teria dito que “não era certo” a americana visitar a Rainha Elizabeth II na Escócia, no mesmo dia de sua morte na Escócia.