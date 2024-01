Meghan Markle e príncipe Harry fazem rara aparição na Jamaica

Meghan Markle e príncipe Harry aparecem de surpresa em exibição do filme de Bob Marley na Jamaica em rara aparição juntos

Desde que se mudaram para os Estados Unidos, Meghan Markle e príncipe Harry estão mais longe dos holofotes e fazem raras aparições juntos em público. E uma dessas ocasiões aconteceu na noite de terça-feira, 23, na Jamaica. De surpresa, eles surgiram no tapete vermelho do evento de lançamento do filme Bob Marley: One Love.

Sorridentes, os dois caminharam de mãos dadas no tapete vermelho e se sentaram nas poltronas do cinema para a exibição do longa-metragem. Esta não foi a primeira vez deles na Jamaica. Em 2017, eles também visitaram o país para o casamento de um amigo.

O filme será lançado em fevereiro e conta a história do cantor Bob Marley, que conquistou gerações com suas músicas e mensagens de amor e união.

Brian Robbins, Tracy James, Meghan Markle e Príncipe Harry - Foto: Getty Images

Príncipe Harry venceu processo

O príncipe Harry teve uma vitória na justiça após abrir um processo contra um jornal do grupo Mirror sob a acusação de terem feito um grampo telefônico em sua linha no passado. Com isso, ele deverá receber uma indenização de 140 mil libras - cerca de R$ 870 mil.

O juiz revelou a sentença na manhã desta sexta-feira, 15, e alegou que alguns artigos publicados pelo jornal foram criados a partir de hackeamento de telefones celulares de pessoas próximas a Harry ou de outra forma ilegal. O príncipe não esteve no tribunal, mas o seu advogado, David Sherbourne, leu uma declaração do herdeiro real sobre o caso.

“Hoje é um grande dia para a verdade e também para a responsabilidade. Disseram-me que matar dragões me deixaria queimado. Mas à luz da vitória de hoje e da importância disso mostra o que é necessário para uma imprensa livre e honesta - e é um preço que vale a pena pagar. A missão continua”, disse ele.

Por sua vez, os representantes do Grupo Mirror aceitaram o resultado do julgamento. “Acolhemos com satisfação o julgamento de hoje, que dá à empresa a clareza necessária para avançar em relação aos eventos que ocorreram há muitos anos, nos quais tiveram irregularidades históricas. Pedimos desculpas sem reservas, assumimos total responsabilidade e pagamos a compensação apropriada”, revelaram.

Vale lembrar que este julgamento entrou para a história por ter sido a primeira vez que um membro da família real britânica dá um depoimento em um tribunal nos últimos 130 anos. Harry esteve no tribunal há alguns meses para dar a sua versão do que aconteceu, acusando o jornal de obter informações de forma ilegal entre os anos de 1996 e 2010.