Meghan Markle e Príncipe Harry estariam planejando se mudar dos Estados Unidos

O casal estaria planejando se mudar para um destino que tem um significado especial na história dos dois

Segundo a imprensa inglesa, Príncipe Harry e Meghan Markle estariam planejando se mudar pelo menos temporariamente dos Estados Unidos. O casal mora na califórnia com os dois filhos, Archie e Lilibeth, desde de 2020.

Embora eles ainda possam usar sua antiga residência real quando estiverem no Reino Unido, aparentemente Harry tem também uma propriedade que herdou com a morte da mãe, a princesa Diana, mas a Inglaterra não deve ser o próximo destino da família.

Harry e Meghan já reconheceram no passado que gostariam de se mudar temporariamente para a África, continente onde o casal apoia vários projetos humanitários desde antes de seu casamento em 2018.

De acordo com “The Sunday Times” eles poderiam se mudar para Botswana, país na África austral, por um período de dois a três anos para continuar seu trabalho na comunidade, bem como com várias instituições de caridade. Desde 2020 esse era o destino que queriam inicialmente, e agora parece que a mudança está fazendo mais sentido para eles.

Na série lançada na Netflix no final do ano passado, Harry & Meghan, o casal conta sobre a relação e conexão especial que sentem pelo lugar.

Em meio a todas essas decisões, Príncipe Harry ainda está lidando com as acusações nos Estados Unidos que colocam em dúvida sobre como ele conseguiu o visto americano para entrar no país. A situação ficou ainda mais complicada depois que um juiz federal começou a ouvir argumentos em um caso que esperava tornar públicos os registros de imigração do duque de Sussex, à pedido da conservadora “Heritage Foundation”.

O príncipe Harry admitiu em seu livro “O Que Sobra” o uso de cocaína, maconha e cogumelos psicodélicos. Os formulários de solicitação de vistos americanos perguntam especificamente sobre o uso atual e passado de drogas. O uso de drogas pode levar à rejeição de pedidos de visto de não-imigrante e imigrante, embora os oficiais de imigração tenham liberdade para tomar uma decisão final com base em vários fatores.

A ação busca obrigar o governo a liberar os registros para mostrar se o uso de drogas foi divulgado na petição do visto. Eles argumentam que a cobertura “ampla” do uso de drogas admitido pelo duque questiona se o governo seguiu corretamente a lei de imigração quando o admitiu nos Estados Unidos e se ele recebeu tratamento preferencial ou não.