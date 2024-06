Meghan Markle e Harry celebram três anos de Lilibet com festa nos EUA

Meghan Markle e Harry organizaram uma celebração antecipada para comemorar aniversário da caçula Lilibet Diana; o casal também tem um filho

Meghan Markle e Harry começaram a celebrar os três anos da princesa Lilibet, filha caçula do casal, no último fim de semana. Segundo fontes próximas ao casal à revista People, eles organizaram uma 'pré-festa' em sua mansão em Montecito, cidade na Califórnia, EUA.

A pequena que completa seu terceiro ano de vida oficialmente terça-feira, 04, mas o duque e a duquesa de Sussex se adiantaram nas celebrações com uma festa pré-aniversário. Apesar de manterem a comemoração privada, a lista de convidados contava com amigos próximos e familiares, bem como alguns amigos de Lili.

Foto: Netflix

Harry e Meghan compartilharam detalhes interessantes sobre Lilibet ao longo dos anos, desde sua natureza “muito tranquila” até sua determinação de “acompanhar” seu irmão mais velho, Archie, de cinco anos

A herdeira nasceu na Califórnia depois que o príncipe Harry e Meghan se afastaram de seus papeis reais e se mudaram para o estado natal de Meghan, nos EUA, com seu filho, o príncipe Archie, agora com 5 anos, em 2020. O anúncio de nascimento de Lilibet disse que ela recebeu o nome do apelido da família da Rainha Elizabeth, enquanto seu nome do meio, Diana, "foi escolhido para homenagear sua amada falecida avó, a Princesa de Gales".

Meghan Markle revela frase de sua filha com Harry, Lilibet a deixou sem palavras

Meghan Markle expôs um diálogo recente com sua filha de 2 anos, Lilibet, que a deixou emocionada. A esposa do príncipe Harry falou sobre a interação com sua caçula em uma conversa com estudantes de uma escola na Nigéria, durante sua passagem recente pelo país africano. O relato da duquesa foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mirror.

A ex-estrela da série ‘Suits’ contou para os estudantes: “A nossa filha, Lili, ela é muito, muito menor que vocês, pessoal. Ela está para fazer três anos e, há algumas semanas, ela olhou para mim e viu o reflexo dela nos meus olhos. Aí ela me disse: ‘Mamãe, eu me vejo em você’”.

“Ela falou literalmente, foi uma ênfase diferente nessas palavras”, completou a artista sobre a fala da criança. “Eu pensei, ‘sim, eu me vejo em você e você se vê em mim’. E eu olho essa sala [repleta de crianças] e também me vejo em vocês”, completou Meghan.