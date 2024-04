Meghan Markle comandará novo programa em streaming dos EUA

Meghan Markle estará no comando de um novo programa em plataforma de streaming nos Estados Unidos; confira mais detalhes

Segundo informações divulgadas pela Vogue nesta sexta-feira, 12, representantes de Meghan Markle confirmaram ao veículo americano que ela estará no comando de um novo programa com a Netflix, atualmente em produção. A atração, ainda sem título, “celebrará as alegrias da culinária, jardinagem, entretenimento e amizade” e terá a direção de Michael Steed, diz o comunicado.

A informação foi confirmada há algumas semanas após anunciar também sua nova empresa, a American Riviera Orchard. No pedido de patente do seu negócio, constam uma variedade de bens e serviços, incluindo objetos de decoração, livros de receitas, têxteis e uma seleção de alimentos como geleias, marmeladas e conservas de frutas. A publicação indica que essa iniciativa visa a construção de um novo império, fundamentado no seu estilo de vida.

O Príncipe Harry também marcará uma presença regular na Netflix. Ao lado da esposa, ele trabalhará em um programa de não ficção para a plataforma de streaming sobre o US Open Polo Championship em Wellington, Flórida.

Meghan Markle tem crises de ansiedade com retorno ao Reino Unido

Afinal, será que Meghan Markle vai mesmo retornar ao Reino Unido? Alguns burburinhos surgiram recentemente, de que a esposa de Harry tem sofrido com a grande indecisão de voltar ao país natal do marido há algumas semanas. Segundo o jornal inglês The Mirror, a ex-atriz não se sente bem-vinda no Reino Unido.

A esposa de Harry teria crises de ansiedade só de pensar na possibilidade de aparecer publicamente na Inglaterra. A revelação foi feita após Meghan ter confessado temer a segurança dos filhos caso acompanhasse Harry no décimo aniversário do Invictus Games no dia 8 de maio.

Embora não seja oficial, Harry estaria confirmado na lista de convidados do evento, e Meghan estaria como “a confirmar”. É provável que o irmão do príncipe William vá sozinho, enquanto a esposa e os filhos, Archie e Lilibet, sigam nos Estados Unidos. A fonte ainda diz que Meghan chegou a planejar a viagem, mas os planos mudaram após detalhes do cronograma terem vazado na imprensa.

O Invictus Games, inicialmente, seria a causa principal para o retorno do casal ao Reino Unido, no entanto, o câncer de Kate Middleton também influenciou na decisão de Harry em voltar à Inglaterra. Isso porque Harry e a princesa de Gales eram muito próximos antes do filho mais novo de Charles e Diana abdicar dos compromissos reais.

O duque de Sussex não se sente confortável por fazer viagens à Inglaterra sozinho. Segundo uma fonte, este é um grande incômodo para Harry: "Ele preferiria que toda a família fizesse visitas regulares para ver sua família e construir pontes, mas há tanta coisa acontecendo nos bastidores que isso simplesmente não é possível no momento". Para visitar o Reino Unido, Harry impôs a condição de que, para viajar com Meghan, Archie e Lilibet, eles tenham acesso e escolta da equipe de segurança.