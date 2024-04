Meghan Markle tem crises de ansiedade com retorno ao Reino Unido

Meghan Markle tem tido crises de ansiedade com possibilidade de retornar ao Reino Unido e Harry impõe condição especial para voltar ao país

Afinal, será que Meghan Markle vai mesmo retornar ao Reino Unido? Alguns burburinhos surgiram recentemente, de que a esposa de Harry tem sofrido com a grande indecisão de voltar ao país natal do marido há algumas semanas. Segundo o jornal inglês The Mirror, a ex-atriz não se sente bem-vinda no Reino Unido.

A esposa de Harry teria crises de ansiedade só de pensar na possibilidade de aparecer publicamente na Inglaterra. A revelação foi feita após Meghan ter confessado temer a segurança dos filhos caso acompanhasse Harry no décimo aniversário do Invictus Games no dia 8 de maio.

Embora não seja oficial, Harry estaria confirmado na lista de convidados do evento, e Meghan estaria como “a confirmar”. É provável que o irmão do príncipe William vá sozinho, enquanto a esposa e os filhos, Archie e Lilibet, sigam nos Estados Unidos. A fonte ainda diz que Meghan chegou a planejar a viagem, mas os planos mudaram após detalhes do cronograma terem vazado na imprensa.

O Invictus Games, inicialmente, seria a causa principal para o retorno do casal ao Reino Unido, no entanto, o câncer de Kate Middleton também influenciou na decisão de Harry em voltar à Inglaterra. Isso porque Harry e a princesa de Gales eram muito próximos antes do filho mais novo de Charles e Diana abdicar dos compromissos reais.

O duque de Sussex não se sente confortável por fazer viagens à Inglaterra sozinho. Segundo uma fonte, este é um grande incômodo para Harry: "Ele preferiria que toda a família fizesse visitas regulares para ver sua família e construir pontes, mas há tanta coisa acontecendo nos bastidores que isso simplesmente não é possível no momento". Para visitar o Reino Unido, Harry impôs a condição de que, para viajar com Meghan, Archie e Lilibet, eles tenham acesso e escolta da equipe de segurança.

À espera do pedido de desculpas

A relação dos príncipes Harry e William está abalada há alguns anos, mas eles podem fazer as pazes no futuro. De acordo com o especialista da família real Tom Quinn, o ruivo espera apenas um gesto do irmão mais velho para se reaproximar dele.

De acordo com o site The Mirror, Harry quer se reaproximar de William e deixar a rivalidade entre eles de lado. Porém, ele só fará o movimento para fazer as pazes com o irmão depois que ouvir um pedido de desculpas.

“Ele quer se reconciliar com seu irmão para que os filhos possam ter algum tipo de relacionamento, mas ele e Meghan ainda acham que um pedido de desculpas formal precisa vir de William e Kate”, disse Tom Quinn.