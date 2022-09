Ladrão que invadiu quarto da Rainha Elizabeth II revela como lamentou sua morte

Michael Fagan, ladrão que invadiu quarto da Rainha Elizabeth II, quebra silêncio e revela como lamentou a morte da monarca

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 13h49

Michael Fagan (74), rapaz que invadiu o quarto da Rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham e sentou em sua cama em 1982, revelou ao The Mirror que foi à igreja e acendeu uma vela para a monarca quando ouviu a notícia de sua morte, anunciada na última quinta-feira, 08.

Falando do lado de fora de seu apartamento em Islington, norte de Londres, na capital britânica, ele estava cansado de contar toda a história novamente, mas ofereceu alguns insights e respostas sobre como ele lidou com a morte repentina do monarca.

O rapaz ainda disse que acredita que o Rei Charles III (73), filho mais velho da monarca, irá fazer um bom reinado e talvez possa reduzir a brecha entre ricos e pobres neste país: "Estou muito triste que ela se foi. Não quero dizer mais nada - só espero que ela descanse em paz", disse ele.

"Não tenho planos de ir ao funeral, mas fui à igreja para acender uma vela para ela e espero que tudo tenha ficado para trás. Acho que Charles fará um bom trabalho e cuidará do planeta. Ele será muito bom nisso. Há também muita divisão entre ricos e pobres na sociedade e acho que Charles vai ajudar a curar isso", finalizou.

Ladrão invade Palácio de Buckingham duas vezes e entra no quarto da Rainha Elizabeth II:

Na época, o britânico escalou um cano de esgoto e invadiu o palácio real duas vezes no mesmo ano, na maior violação de segurança real do Século XX. Ele afirma que entrou no palácio pela primeira vez em junho de 1982, após entrar por uma janela destrancada e vagou por cerca de meia hora por lá, enquanto comia queijo cheddar e biscoitos.

Por volta das 7 da manhã de 9 de julho do mesmo ano, ele escalou o muro da residência real, cheio de espigões giratórios e arame farpado, e seguiu escalando um cano de esgoto antes de entrar no quarto da rainha, onde ela dormia, 15 minutos após entrar no palácio. Segundo a mídia local na época, ele conversou com a Elizabeth II por 10 minutos, onde ela a ouviu e respondeu tudo corretamente para acalma-ló.

Michael Fagan detalha como é dentro do quarto da Rainha Elizabeth II dento do Palácio de Buckingham:

Em 2000, ele deu uma entrevista ao The Mirror contando suas impressões do castelo: “Era como a casa da Família Addams, apenas velha e esquisita. E o isolamento... Era uma grande sala com uma pequena pessoa nela. Eu limpei minhas mãos nas cortinas porque eu tinha um pouco de sujeira nas minhas mãos por ter subido o cano. As cortinas estavam caindo aos pedaços. Eu podia ver este pequeno pacote debaixo das cobertas (a Rainha). Acabei sentindo um pouco de pena dela. A solidão de estar nessa posição. Eu a animei, eu acho", detalhou ele.