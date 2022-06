Kate Middleton usa joias da rainha Elizabeth II em Culto de Ação de Graças

Kate Middleton aposta em brincos do acervo da rainha Elizabeth II e em vestido de R$ 11 mil para evento oficial do Jubileu de Platina

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 14h50

A duquesa Kate Middleton, esposa do príncipe William, atraiu os olhares ao marcar presença no Culto de Ação de Graças em celebração ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II nesta sexta-feira, 3. Ela apareceu sorridente e com um look todo amarelo ao aparecer acompanhada no marido na Catedral de St. Paul.

Para a ocasião, ela fez uma homenagem simbólica para a monarca. Kate Middleton usou os brincos de pérola, chamados de Bahrain Pearl, que fazem parte do acervo da Rainha Elizabeth II. Esta não foi a primeira vez que Kate pegou os brincos emprestados. Ela já usou o mesmo par de brincos no funeral do príncipe Philip em abril de 2021.

Além disso, Kate Middleton apareceu com um vestido amarelo da marca Emilia Wickstead, avaliado em 2 mil libras – cerca de R$ 11.900. E completou o modelito com chapéu combinando do designer Philip Treacy.

Na quinta-feira, 2, Kate Middleton homenageou a sogra, a princesa Diana, na escolha dos brincos. Ela usou as joias que eram da mãe do marido para comparecer ao desfile Trooping the Colours no Palácio de Buckingham.

Foto de Kate Middleton e príncipe William: