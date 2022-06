Kate Middleton usa brincos que eram da princesa Diana

Kate Middleton aparece deslumbrante na celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II com joias que eram da princesa Diana e look de R$ 18 mil

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 17h20

Esposa do príncipe William, Kate Middleton caprichou na escolha do look para prestigiar o início das celebrações pelo Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 2. Ela surgiu deslumbrante com um look todo branco e joias elegantes.

Kate usou brincos e colar que eram do acervo da sogra, a princesa Diana, mãe do seu marido William. As joias foram feitas de safiras azuis com diamantes e combinam com o anel de noivado que era de Diana e foi dado a Kate quando ela foi pedida em casamento em 2010.

Além disso, ela usou com um vestido estilo blazer da grife Alexander McQueen, que é avaliado em 3 mil libras, cerca de R$ 18 mil. Ela completou o visual com um chapéu da marca Philip Treacy.

Kate Middleton foi vista no desfile do Jubileu em um carruagem junto com Camilla, esposa do príncipe Charles, e os três filhos, George, Louis e Charlotte.

