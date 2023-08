Kate Middleton usa diários de Diana para tentar selar paz entre Harry e William

Kate Middleton teria tomado a frente da situação para resolver 'silenciosamente' a tensão dos irmãos

Kate Middleton tem tentado chegar a um acordo de paz entre os irmãos Harry e William nos bastidores. A princesa de Gales estaria, inclusive, usando os diários da mãe dos dois, princesa Diana (1961-1997) para se inspirar, revela a revista Star.

“Incomoda Kate que William e Harry ainda estejam separados, então ela está resolvendo o problema com suas próprias mãos", disse uma fonte da revista. "Ela sente que a rivalidade deles já durou o suficiente e que é hora de William e Harry serem irmãos novamente. É hora de reparar os danos – e ela tem pressionado silenciosamente por uma trégua".

Meghan Markle, no entanto, não estaria inclusa no plano de paz promovido pela esposa de William. "Kate sente que Meghan foi a responsável de toda a desavença entre William e Harry. Eles nunca gostaram de Meghan. Eles a acharam intrusiva e atrevida", revela o contato.

O insider também revela que a mãe dos dois, Lady Di, é uma das inspirações de Kate nessa tentativa de paz. "Diana era uma escritora muito expressiva e seus diários se tornaram uma fonte de conforto quando seu casamento desmoronou. Kate os leu – e eles forneceram informações valiosas sobre como o relacionamento de William e Harry era como quando eles eram jovens".

Kate Middleton faz 'ligações secretas’ durante a noite para Harry

Outro dos esforços de Kate para unir os irmãos novamente inclui uma "ligação secreta na calada da noite" para o cunhado, prestando apoio e demonstrando boa vontade para uma convivência pacífica da família.

De acordo com a publicação, Kate entrou em contato com o duque de Sussex "para dizer a ele para manter a cabeça erguida e não se preocupar muito com esses contratempos temporários”. Um desses contratempos passageiros seria a retirada de seu título de "Sua Alteza Real" no site oficial da realeza.

A fonte que mencionou as ações da princesa também afirmou que a relação entre Kate e Harry nunca ficou estremecida esse tempo todo, apesar da situação turbulenta do marido de Meghan Markle com o resto da família.

"Ela sente muito por ele agora", continuou a fonte. “Vê-lo passar por todos esses contratempos é muito difícil de testemunhar e isso mexe com o coração dela – especialmente porque o julgamento dele está ocorrendo tão perto de sua casa”, prosseguiu.