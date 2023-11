Kate Middleton surpreende ao socorrer criança que se acidentou durante visita real

A Princesa de Gales Kate Middleton ativou seu “modo mãe” ao socorrer uma criança durante uma visita real

Nesta quinta-feira, 2, Kate Middleton acompanhou seu marido Príncipe William em mais uma viagem real. O casal viajou à Escócia para um dia repleto de eventos em que promoviam uma conscientização sobre saúde mental.

O Príncipe e a Princesa de Gales participaram de um evento organizado por uma ONG na Escola Primária de Burhead. Na celebração, diversas crianças brincaram e se divertiram ao ar livre. Entre essas brincadeiras, estavam andar de bicicleta.

Os pais de George, Charlotte e Louis ficaram assistindo as crianças andarem de bicicleta na parte externa da escola. De repente, para a surpresa de todos, uma criança caiu de sua bicicleta.

A Princesa de Gales ativou seu “modo mãe” e foi correndo ajudar o menino. Em um vídeo compartilhado no Twitter por uma rádio britânica, podemos ver Kate se abaixando até o nível da criança. A Princesa ainda colocou a mão nas costas do pequeno e ainda disse que ele era muito corajoso.

A esposa do Príncipe William estava esbanjando estilo com uma jaqueta em tons de verde e branco. A Princesa, que estava usando franjas no cabelo, ainda apostou em uma calça preta para completar seu look.

Além de elogiar a coragem do menino, Kate ainda pediu para que ele tentasse pedalar mais uma vez. Martin Collins, que é diretor da escola em que ocorreu o evento, foi entrevistado pelo veículo de notícias britânico MFR News e comentou sobre a atitude.

“Um dos meninos caiu também, e ela foi realmente – ela meio que veio até ele, e o incentivou de volta, então foi muito bom ver aquilo”, comentou o diretor. Diversas crianças também deram entrevistas sobre o momento com o Príncipe e a Princesa. “Ela disse que não poderia dar muitos ‘soquinhos’ ou ‘toca aqui’ porque machucava”, comentou um menino.

O motivo para que os cumprimentos machucassem Kate pode ser um machucado que ela sofreu recentemente. A Princesa surpreendeu ao ser fotografada há alguns meses em um presídio com uma parte da mão enfaixada. De acordo com representantes do Palácio, Kate teria machucado a mão ao brincar em um trampolim com os filhos.

Princess Kate comforts a young boy after he fell off his bike.



The Prince and Princess of Wales have been in Scotland today.#PrincessCatherineOfWales#princessofwales#princesskate#royal#RoyalFamilypic.twitter.com/33nQhNdLJn — Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) November 2, 2023

Tradição!

Há 12 anos, Kate Middleton e Príncipe William se casaram em uma cerimônia marcada pelo luxo e emoção. Porém, algumas tradições da Família Real foram deixadas de lado no momento especial.

Segundo uma especialista real, para seguir a tradição, Kate foi aconselhada a entrar na igreja com os cabelos presos. Porém, decidiu não seguir o protocolo e se casou com os cabelos soltos no véu de noiva.