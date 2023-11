Kate Middleton quebrou tradição de 350 anos no casamento real

Kate Middleton e príncipe William casaram em abril de 2011; descubra qual tradição a princesa quebrou

O casamento de Kate Middleton e Príncipe William, há 12 anos. Marcado por muitas formalidades reais, em uma delas a princesa de Gales foi incisiva e interrompeu uma tradição de 350 anos da família real na ocasião especial..

De acordo com a especialista real Ashley Pearson, Kate foi aconselhada a usar o cabelo preso em um penteado elegante. No entanto, como o mundo já sabe, a Princesa pediu para subir ao altar com os cabelos soltos e venceu a discussão.

“Fontes reais me disseram que a realeza indicou fortemente a Kate que preferiria que ela usasse o cabelo preso para esta ocasião muito especial”, disse Pearson. “No entanto, Kate decidiu usar o cabelo solto com cachos longos e esvoaçantes, que é sua maneira favorita de usá-lo e, na verdade, a favorita de William também", revelou a especialista.

E esta não foi a única tradição quebrada antes do casamento. William também não seguiu a formalidade de pedir a mão do pai da noiva em casamento. A revelação foi feita por ele durante uma entrevista em 2010.

“Bem, eu estava dividido entre perguntar primeiro ao pai de Kate e então me dei conta de que ele poderia realmente dizer ‘não’”, disse William. “Então pensei, se eu perguntar a Kate primeiro, ele não poderá dizer não. Então eu fiz assim. Consegui falar com Mike logo depois que aconteceu, na verdade, e então meio que aconteceu a partir daí”, referindo-se ao pai de Kate, Michael Middleton.

Rei Charles III relembra noivado de Príncipe William e Kate Middleton

Nesta terça-feira, 31, o rei Charles III participou de um evento internacional, um de seus primeiros desde o início de seu reinado. O monarca inglês participou de um banquete no Quênia, que fez parte de sua viagem ao país africado com sua esposa rainha Camilla.

Durante seu discurso no banquete, o Rei relembrou um momento muito especial para a Família Real. O monarca comentou e ainda deu detalhes sobre o noivado do filho príncipe William com a atual princesa de Gales, Kate Middleton. “Foi aqui, à vista do Monte Quênia, que meu filho, o Príncipe de Gales, propôs à sua atual esposa e atualmente minha amada nora”, disse o pai de William e príncipe Harry durante seu discurso oficial.