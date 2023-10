Eita! Pais de Kate Middleton são acusados de calote milionário

Os pais de Kate Middleton são envolvidos em campanha de difamação; a empresa do casal teria deixado R$ 15,3 milhões de dívidas em aberto com credores

Os pais da Kate Middleton, Carole e Michael Middleton, viraram notícia no mundo todo essa semana! O casal é acusado de deixar uma dívida milionária com credores que ultrapassa os R$ 15 milhões. Agora, a dupla está envolvida em uma misteriosa campanha de difamação, que cita até mesmo a família real britânica e pede que a dívida seja paga.

A cidadezinha, onde moram não apenas os pais da esposa do príncipe William, como também sua irmã Pippa, está em polvorosa já que não se sabe quem está promovendo a campanha de difamação e quais suas intenções com tal ação.

Alguns anônimos resolveram se juntar e colar cartazes pela cidade de Bucklebury, onde Carole e Michael moram, alertando sobre a dívida dos "sogros do futuro Rei da Inglaterra" e pedem “justiça para os credores”. O irmão de Kate, James, foi visto rasgando alguns dos cartazes, embora inicialmente não estivesse claro o que levou os moradores locais a atacar a família de maneira tão humilhante.

Após uma pequena pesquisa, descobriu-se que muitos fornecedores na área local ainda têm dívidas com a família Middleton como resultado de dívidas não pagas relacionadas à empresa familiar, Party Pieces. A empresa era dirigida pela mãe e pelo pai de Kate, mas foi vendida no início de 2023. Há uma certa raiva em relação a esta venda, pois a empresa faliu logo após ter sido vendida pela família Middleton.

As mensagens afixadas nas cidades trazem alguns impropérios direcionados aos "sogros do futuro Rei da Inglaterra" e pedem “justiça para os credores”, apontando que a empresa Party Pieces Holdings Ltd deve a eles £ 2,5 milhões (R$ 15,3 milhões na cotação atual), incluindo £ 831.435 (cerca de R$5,1 milhões) à agência governamental HMRC e a um empréstimo do governo. “Sim pessoal, isso é dinheiro do contribuinte", diz o texto.

