Kate Middleton irá marcar presença na missa de Páscoa da realeza?

No próximo domingo, 31, acontece a tradicional missa de Páscoa da realeza. Porém, diante dos recentes eventos da família real, os planos deste ano parecem ter ficado um pouco diferente do que estamos acostumados a presenciar, depois da notícia de que Kate Middleton e o rei Charles III estão tratando um câncer recentemente, muitos questionaram se eles vão marcar presença na missa.

A presença deles é uma tradição por dois motivos. A primeira é a que o monarca em questão é o líder da Igreja Católica Anglicana e a segunda é que o cristianismo é a religião base da realeza britânica. Após revelar estar tratando um câncer, se questionou se Kate Middleton estaria na celebração.

Segundo informações divulgadas pelo palácio de Buckingham, sede da realeza, estarão presentes no domingo o rei Charles III, a rainha consorte Camila Parker, e membros sênior da casa real. O comunicado não falou sobre a presença dos filhos e netos do rei. A cerimônia também será menor por conta do tratamento de câncer do monarca.

Este é o primeiro grande compromisso público real do rei desde que ele anunciou seu diagnóstico de saúde. Camilla substituirá Charles no tradicional serviço religioso da Quinta-feira Santa antes da Páscoa, uma novidade histórica.

Porém segundo informações divulgadas pela Vanity Fair, príncipe William e Kate não irão comparecer ao evento por conta do seu tratamento de câncer da duquesa. O mesmo vale para os filhos do casal, o trio, George, Charlotte e Louis, que também ficam de fora da celebração. A família está supostamente passando um tempo junta em Sandringham enquanto as crianças estão em recesso escolar.

Ao divulgar seu diagnóstico de câncer na semana passada em um vídeo postado nas redes sociais oficiais do casal, a duquesa fez um apelo ao público e pediu por algum tempo, espaço e privacidade enquanto passa por seu tratamento.

