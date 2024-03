Amigo de Kate Middleton diz porque ela escondeu o câncer de todos

Amigo de Kate Middleton diz o motivo dela ter escondido o diagnóstico de câncer mesmo de pessoas bem próximas; saiba mais!

Diagnosticada com câncer, Kate Middleton levou um tempo para revelar a doença ao público. Com isso, após ficar desaparecida por semana, a princesa de Gales publicou um vídeo no último dia 22 para contar o que realmente estava acontecendo. Mas afinal, por que a esposa de príncipe William quis esconder esse segredo por um tempo?

Em entrevista à revista People, um amigo próximo da família real revelou o motivo de Kate ter escondido o diagnóstico mesmo de pessoas próximas. Segundo a fonte, apenas poucas pessoas ficaram sabendo do câncer antes dos outros, já que ela tinha medo da história ser vazada para a imprensa.

O diagnóstico também teria sido uma surpresa para Kate. "Foi um grande choque. [Mas] ela manteve a compostura", contou a fonte, que assegurou que a princesa aproveitou para passar um tempo ao lado de sua família e filhos, em prol de sua saúde mental.

"Divertir-se juntos quando podem é muito importante. Isso é sobre ela se sentir apoiada. Ela não se sente isolada", contou o amigo. O diagnóstico de Kate foi dado logo após sua cirurgia abdominal no começo do ano, mas foi mantido em segredo até o momento em que ela se sentiu preparada.

Por que príncipe William não estava com Kate em vídeo de diagnóstico?

Após Kate Middleton anunciar seu diagnóstico de câncer na última sexta-feira, 22, os internautas começaram a especular o motivo para o príncipe William não aparecer ao lado da esposa no momento em que ela informou sobre seu quadro de saúde.

Em entrevista ao The Times, uma fonte esclareceu o porquê de Kate ter aparecido no vídeo sozinha. "Era ela uma mulher forte, compartilhando uma mensagem inatamente forte para a nação. Ela não precisava de ninguém sentado ao lado dela. William tem apoiado ela e a família nos bastidores", disse o insider.

O informante também compartilhou que a declaração não tinha o objetivo de ser uma resposta às teorias da conspiração envolvendo seu nome, mas foi feita devido o sentimento de responsabilidade por seu papel público. Ela também buscou mostrar que pretende "continuar com uma rotina o mais ativa e normal possível".