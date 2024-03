Saiba por que príncipe William não estava com Kate em vídeo de diagnóstico

Com o pronunciamento de Kate Middleton sobre seu quadro de saúde, internautas passaram a questionar o motivo de príncipe William não aparecer em vídeo

Após Kate Middleton anunciar seu diagnóstico de câncer na última sexta-feira, 22, os internautas começaram a especular o motivo para o príncipe William não aparecer ao lado da esposa no momento em que ela informou sobre seu quadro de saúde.

Em entrevista ao The Times, uma fonte esclareceu o por que de Kate ter aparecido no vídeo sozinha. "Era ela uma mulher forte, compartilhando uma mensagem inatamente forte para a nação. Ela não precisava de ninguém sentado ao lado dela. William tem apoiado ela e a família nos bastidores", disse o insider.

O informante também compartilhou que a declaração não tinha o objetivo de ser uma resposta às teorias da conspiração envolvendo seu nome, mas foi feita devido o sentimento de responsabilidade por seu papel público. Ela também buscou mostrar que pretende "continuar com uma rotina o mais ativa e normal possível".

Em entrevista à People, outras fontes explicaram que foi uma escolha pessoal da princesa de Gales decidir o momento em que compartilharia publicamente atualizações sobre sua saúde. Além disso, pessoas próximas à família real britânica apontaram que todas as escolhas foram tomadas visando proteger os príncipes George e Louis, e a princesa Charlotte, filhos de William e Kate.

Por esses motivos, o vídeo foi publicado na última sexta-feira, 22, já que era o primeiro dia das férias escolares de seus filhos para o feriado da Páscoa. Como as crianças só voltarão para a escola em abril, a família terá a oportunidade de conduzir a situação de forma privada.

Nova teoria viraliza após vídeo de Kate Middleton

As teorias sobre a vida de Kate Middleton não chegaram ao fim com o anúncio de que ela está com câncer e iniciou o tratamento de quimioterapia. Nesta semana, uma nova teoria da conspiração viralizou nas redes sociais e é sobre o vídeo dela, que foi compartilhado na sexta-feira, 22.

Nas redes sociais, os internautas apontam que o vídeo de Kate Middleton teria sido feito com inteligência artificial. Isso porque um recorte do vídeo teria mostrado que o anel de noivado dela ‘sumiu' da mão em um trecho do vídeo.

A teoria diz que o vídeo teria sido manipulado digitalmente e uma falha seria o suposto sumiço do anel quando ela mexe a mão. Quando o vídeo é exibido em velocidade reduzida, o anel parece sumir da mão dela. Porém, este efeito por ser apenas uma ilusão de ótica por causa da imagem fora de foco e da rapidez do gesto dela.

Mesmo assim, a teoria da conspiração está com força total nas redes sociais e os internautas voltaram a se questionar sobre a real situação de Kate. Por enquanto, a família real não se pronunciou sobre a nova acusação de manipulação de uma imagem da princesa.