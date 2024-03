Kate Middleton: nova teoria viraliza por causa de vídeo dela

Internautas apontam suposta edição com inteligência artificial em vídeo de Kate Middleton sobre anúncio de que está com câncer

As teorias sobre a vida de Kate Middleton não chegaram ao fim com o anúncio de que ela está com câncer e iniciou o tratamento de quimioterapia. Nesta semana, uma nova teoria da conspiração viralizou nas redes sociais e é sobre o vídeo dela, que foi compartilhado na sexta-feira, 22.

Nas redes sociais, os internautas apontam que o vídeo de Kate Middleton teria sido feito com inteligência artificial. Isso porque um recorte do vídeo teria mostrado que o anel de noivado dela ‘sumiu' da mão em um trecho do vídeo.

A teoria diz que o vídeo teria sido manipulado digitalmente e uma falha seria o suposto sumiço do anel quando ela mexe a mão. Quando o vídeo é exibido em velocidade reduzida, o anel parece sumir da mão dela. Porém, este efeito por ser apenas uma ilusão de ótica por causa da imagem fora de foco e da rapidez do gesto dela.

Mesmo assim, a teoria da conspiração está com força total nas redes sociais e os internautas voltaram a se questionar sobre a real situação de Kate. Por enquanto, a família real não se pronunciou sobre a nova acusação de manipulação de uma imagem da princesa.

tô lendo a teoria que o vídeo da Kate Middleton anunciando o câncer é IA, pq o anel some da mão e depois volta, e olha….. sinceramente, eu tô começando a achar que de fato essa mulher já tá morta mesmo pic.twitter.com/8l3lduv2RC — tássi (@queenofonme) March 25, 2024

Asunto zanjado sobre el vídeo de Kate Middleton (Princesa de Gales). Es 100% IA.



El anillo desaparece de su dedo y después vuelve a aparecer. pic.twitter.com/LOlqZV2vWs — Pensador Pensante 🏛️ (@PnsdorPensante) March 25, 2024

Kate Middleton escreveu seu próprio discurso

A princesa de Gales Kate Middleton comoveu os admiradores da família real ao redor do mundo na última sexta-feira, 22, ao revelar que está com câncer e iniciou o tratamento de quimioterapia. Agora, a revista People revelou que quem escreveu o discurso do video foi ela mesma.

A própria Kate decidiu montar o texto que disse no vídeo para anunciar que está com câncer. “Ela escreveu cada palavra sozinha. Ela mesma escreveu as palavras e deu o seu toque pessoal e também foi ela quem decidiu quando seria o momento certo para divulgar a notícia ao mundo”, disse uma fonte da publicação.

A fonte ainda contou que o príncipe William ficou orgulhoso da iniciativa de Kate. “Ele está extremamente orgulhoso de sua esposa pela coragem e força que ela demonstrou não apenas nesta semana, mas desde a cirurgia em janeiro. Agora, mais do que nunca, ele está focado em garantir que sua esposa tenha a privacidade que precisa para se recuperar totalmente e que seus filhos estejam protegidos do interesse da notícia”, declarou a fonte.

Outras pessoas próximas da realeza ainda revelaram que Kate Middleton não decidiu fazer o anúncio por causa das especulações em volta de sua saúde e seu sumiço da mídia. Fontes contar que ela não se sentiu pressionada pelos rumores ao redor de sua vida, e que ela decidiu fazer o anúncio em seu próprio tempo.

Kate só queria proteger os três filhos e escolheu o momento certo para fazer o anúncio. Ela publicou o vídeo no primeiro dia das férias escolares dos filhos para o feriado da Páscoa. Assim, eles não vão ter que lidar na escola com a repercussão do assunto.