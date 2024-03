Com Charles e Kate diagnosticados, saiba quais membros reais tiveram câncer

Após o diagnóstico do rei Charles III e Kate Middleton, conheça outros membros da realeza britânica que enfrentaram o câncer

Diversos diagnósticos delicados atingiram a família real este ano. Enquanto, em fevereiro, o rei Charles III descobriu um câncer após uma cirurgia para tratar a próstata aumentada, sua nora Kate Middleton compartilhou na última sexta-feira, 22, que também está enfrentando a doença. Mas ambos não foram os primeiros a passar por isso. Confira outros integrantes da realeza britânica diagnosticados com formas de câncer.

No dia 5 de fevereiro, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado dizendo que o monarca havia passado por um procedimento para tratar um quadro de “próstata aumentada”, ficando internado por alguns dias. Ele descobriu o tumor durante a hospitalização.

Já na última sexta-feira, 22, a princesa de Gales anunciou que também está enfrentando um câncer. No vídeo publicado nas redes sociais, ela compartilhou que já está em tratamento quimioterápico. O tipo da doença, ainda em estágio inicial, não foi informado, assim como no caso do rei Charles III.

A esposa do príncipe William ainda pediu por privacidade durante esse período de cuidados médicos. “Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena”, declarou.

Além de Charles e Kate, outros membros da realeza britânica viveram casos semelhantes desde o início do reinado da família. Uma delas é a filha da rainha Victoria e do príncipe Albert, a princesa Victoria, que faleceu em 1901 devido um câncer de mama. Ná época, ela tinha 60 anos de idade.

Algum tempo depois, o rei Edward VII teve um carcinoma basocelular - tipo de câncer de pele que começa nas células basais, removido da área próxima ao nariz - que foi curado com radioterapia em 1907. Ele faleceu três anos mais tarde, aos 68 anos, em decorrência de uma infecção causada por uma cirurgia no apêndice, sem relações com o câncer.

Reinando por um período curto antes de abdicar ao trono e receber o título de duque de Windsor, o rei Edward VIII teve câncer na garganta e foi diagnosticado em 1971. No ano seguinte, ele faleceu aos 77 anos de idade.

Aos 56 anos, o rei George VI faleceu devido um câncer de pulmão decorrente do hábito de fumar. Em 1951, ele já havia removido um tumor maligno de seu pulmão esquerdo.

A rainha-mãe, mãe de Elizabeth II, também descobriu mais de uma forma de câncer durante seu período no trono, mas a notícia só foi divulgada anos após sua morte em 2002, aos 101 anos.

Por fim, Sarah Ferguson, a duquesa de York, revelou seu diagnóstico de câncer de mama em junho de 2023. E, menos de um ano depois, descobriu que também está com câncer de pele.

