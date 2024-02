Conheça Sarah Ferguson, ex-cunhada do rei Charles III, que também está com câncer

Sarah Ferguson enfrenta o câncer pela segunda vez e hoje vê seu ex-cunhado, o rei Charles III, enfrentando a mesma batalha

Na última segunda-feira, o Rei Charles III tornou público seu diagnóstico de câncer, após descobrir o tumor em uma cirurgia de próstata. Um fato que muitos não sabem é que sua ex-cunhada, Sarah Ferguson, também foi diagnosticada com a mesma doença ainda este ano.

Em janeiro, a duquesa de York descobriu um câncer agressivo de pele. Sete meses antes, ela passou por uma cirurgia de oito horas para retirar um tumor da mama. Agora, ela vê o ex-cunhado, Rei Charles III, iniciar a batalha contra a mesma doença.

Ambos sempre tiveram uma boa relação. Sarah foi casada entre os anos 1986 e 1996 com o príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth II. Como fruto da união dos dois, nasceram as princesas Beatrice e Eugenie. Por ser plebeia e seu marido não ocupar o 1° lugar na linha de sucessão, ela não se tornou princesa com o matrimônio.

Mesmo separados, os dois cultivaram uma forte amizade. Quando a imprensa revelou o envolvimento de Andrew em um esquema de prostituição e tráfico de mulheres nos Estados Unidos - motivo do princípe perder seus títulos militares e ser evitado pelos próprios parentes - a duquesa ofereceu apoio a ele.

Sarah também ja recebeu ajuda de Andrew. Quando enfrentou problemas financeiros, ele a convidou para morar com ele na Royal Lodge, propriedade nos jardins do Castelo de Windsor. Atualmente, o ex-casal possui a vontade de se casar novamente.

Com a aprovação do Rei Charles III, o objetivo é enfrentar a velhice juntos e que ela tenha os benefícios oferecidos aos membros da família real, como acesso a tratamento de saúde privado pago pelo Estado.

Outro fato importante é que Sarah Ferguson foi amiga da princesa Diana e deu suporte a ela durante o tempo em que foi casada com Charles, então príncipe de Gales.

Hoje, além de escrever livros, Sarah se dedica a causas sociais, especialmente pelo bem-estar de pacientes com câncer, crianças e famílias menos favorecidas. Batizando o seio reconstruído de ‘Derek’, ela não se deixou abalar quando soube dos dois cânceres. “Meu equilíbrio na vida é literalmente focar na alegria”, afirmou à revista ‘Town & Country’.

O anúncio do quadro de saúde do Rei Charles III

O Rei Charles III iniciou o tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata há poucos dias. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que ele ficará longe dos eventos da realeza durante o tratamento.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.

Então, o palácio ainda falou sobre um agradecimento do rei. "O Rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo", finalizaram.

De acordo com o site da Revista People, Charles informou sobre o diagnóstico para seus filhos, príncipe William e príncipe Harry, e seus irmãos, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward, antes de fazer o anúncio público.