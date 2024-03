Kate Middleton já doou cabelos para instituição de caridade na Inglaterra

Em 2018, Kate Middleton utilizou um pseudônimo para doar os cabelos à instituição de caridade que fabrica perucas para crianças com câncer

Na última sexta-feira, 22, após Kate Middleton anunciar que foi diagnosticada com câncer e já iniciou o tratamento com quimioterapia, a mídia britânica divulgou que a princesa de Gales já fez uma doação de cabelos para jovens que têm a doença, na Inglaterra. A esposa do príncipe William também apoia diversas instituições de caridade contra o câncer.

A ação teria acontecido em 2018, no Palácio de Kensington. Segundo informações do Daily Mail, Kate comunicou ao cabeleireiro Joey Wheeler seu desejo de doar os 18 centímetros de cabelo que havia cortado para a Little Princess Trust, instituição de caridade que fabrica perucas realistas para crianças em tratamento.

De acordo com uma fonte da realeza, para manter a privacidade do ato, a princesa não usou o próprio nome na doação. "Foi enviado com o nome de outra pessoa, para que ninguém soubesse que era de uma fonte da realeza - eles apenas pensaram que era de uma doadora na área de Kensington", revelou ao Daily Mail.

Por meio de um vídeo nas redes sociais, Kate surpreendeu ao revelar seu diagnóstico de câncer. Ela descobriu o tumor após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e anunciou que está passando por tratamento de quimioterapia preventiva. Ainda no vídeo, a princesa compartilhou que não sabia da doença quando foi operada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Palácio real não quer revelar mais detalhes sobre Kate

Após o anúncio de que Kate Middleton está com câncer, a imprensa internacional tentou obter mais detalhes sobre o diagnóstico da princesa de Gales. Porém, os representantes da família real britânica informaram que não vão abrir mais detalhes sobre a saúde dela.

De acordo com o site da revista People, o palácio informou: “Nós não vamos dividir nenhuma informação a mais sobre a condição médica. A princesa tem o direito à privacidade, assim como todos nós”.

Vale lembrar que o palácio real manteve a privacidade da princesa durante todo o período, desde que ela foi internada em janeiro. Na época, eles informaram que ela iria passar por uma cirurgia abdominal planejada na The London Clinic. Eles ainda falaram que ela deveria ficar internada por até 14 dias para se recuperar e voltaria aos compromissos públicos após a Páscoa.

Agora, Kate Middleton informou que foi diagnosticada com câncer após a cirurgia - já que, na época do procedimento, acreditavam que não algo relacionado ao câncer, o que foi desmentido pelos exames posteriores. Ela iniciou o tratamento com quimioterapia em fevereiro.

Com isso, a princesa não tem previsão de quando voltará aos compromissos públicos, já que depende da liberação médica e de sua plena recuperação.