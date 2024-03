Kate Middleton: Palácio real se recusa a informar detalhes do câncer

Representante da família real britânica reage ao ser questionado sobre os detalhes do diagnóstico de câncer da princesa Kate Middleton

Após o anúncio de que Kate Middleton está com câncer, a imprensa internacional tentou obter mais detalhes sobre o diagnóstico da princesa de Gales. Porém, os representantes da família real britânica informaram que não vão abrir mais detalhes sobre a saúde dela.

De acordo com o site da revista People, o palácio informou: “Nós não vamos dividir nenhuma informação a mais sobre a condição médica. A princesa tem o direito à privacidade, assim como todos nós”.

Vale lembrar que o palácio real manteve a privacidade da princesa durante todo o período, desde que ela foi internada em janeiro. Na época, eles informaram que ela iria passar por uma cirurgia abdominal planejada na The London Clinic. Eles ainda falaram que ela deveria ficar internada por até 14 dias para se recuperar e voltaria aos compromissos públicos após a Páscoa.

Agora, Kate Middleton informou que foi diagnosticada com câncer após a cirurgia - já que, na época do procedimento, acreditavam que não algo relacionado ao câncer, o que foi desmentido pelos exames posteriores. Ela iniciou o tratamento com quimioterapia em fevereiro.

Com isso, a princesa não tem previsão de quando voltará aos compromissos públicos, já que depende da liberação médica e de sua plena recuperação.