Kate Middleton: hospital abre investigação após denúncia

Imprensa internacional diz que o hospital onde Kate Middleton foi operada iniciou uma investigação após denúncia

O sumiço de Kate Middleton da mídia desde que passou por uma cirurgia em janeiro de 2024 está dando o que falar na imprensa internacional. Desta vez, os tabloides britânicos informaram que foi feita uma denúncia de que funcionários do hospital onde ela foi operada tentaram ter acesso ao prontuário dela. Com isso, o hospital iniciou uma investigação.

As informações de saúde da princesa de Gales são privadas e só podem ser acessadas por pessoas autorizadas. Porém, uma denúncia informou que alguns profissionais tentaram ver o que aconteceu com ela sem autorização. O site Daily Mirror contou ainda que um funcionário do local teria sido flagrado enquanto tentava ver o prontuário dela.

“Podemos informar que recebemos uma denúncia de violação e estamos avaliando as informações fornecidas”, contou um representante do Escritório do Comissário de Informações, que preza pela privacidade dos cidadãos.

O sumiço de Kate Middleton

O sumiço de Kate Middleton dos eventos públicos no Reino Unido deixou os fãs preocupados com o quadro de saúde dela. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e está se recuperando em casa. Porém, os rumores sobre o quadro de saúde tomaram conta da internet e o Palácio de Kensington resolveu colocar um ponto final nos boatos.

Em uma declaração oficial nesta quinta-feira, 29, os representantes da realeza britânica informaram que ela está bem e segue sem novidades na recuperação. “O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro sobre o cronograma de recuperação da princesa e informou que apenas forneceria atualizações significativas. Essa orientação permanece”, informaram. Com isso, o assessor dela ainda contou que ela está progredindo bem em sua recuperação.

Quando Kate foi internada, o palácio informou que ela ficará sem aparecer em eventos públicos até depois da Páscoa, que acontecerá no final de março. Portanto, os fãs da realeza ainda vão ficar mais algumas semanas sem ter novidades sobre a princesa.

Kate passou por uma cirurgia abdominal e ficou pouco mais de 10 dias internada. Depois disso, ela foi para casa e segue sem aparecer em público.