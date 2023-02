Kate Middleton e Príncipe William visitam condado britânico de Cornwall pela primeira vez com novo título real

Após o falecimento da Rainha Elizabeth II, Príncipe William e Kate Middleton se tornaram Duque e Duquesa de Cornwall e visitaram a região pela primeira vez

Nesta quinta-feira, 9, o Príncipe William (41) e sua esposa Kate Middleton (41) visitaram pela primeira vez a região britânica de Cornwall após receberem novos títulos reais após a morte da Rainha Elizabeth II (1926- 2022) em setembro do ano passado.

Com o falecimento da monarca, William e Kate receberam o título de Duque e Duquesa de Cornwall. Quem detinha o título anteriormente era o Rei Charles III (74) e sua esposa Camilla Parker (75).

O casal visitou o Museu Marítimo Nacional de Cornwall localizado na cidade de Falmouth. “Aqui em Falmouth o Museu Marítimo Nacional de Cornwall não é só casa de história marítima mas também um esplêndido centro educacional transferindo habilidade e conhecimento entre as gerações”, escreveu o casal na legenda das fotos da visita postadas no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales.

Ainda no museu, William e Kate ainda aproveitaram para jogar uma partida de pingue-pongue e brincaram: “É claro que ficamos um pouco competitivos também”.

O casal real ainda visitou um centro que apoia o bem-estar de crianças na primeira infância, que é uma fase da vida em que Kate Middleton foca seus trabalhos reais, chegando até a criar uma nova conta nas redes sociais para divulgar suas ações.

Águas passadas?

De acordo com a revista americana People, o Rei Charles III estaria disposto a convidar seu filho Príncipe Harry para sua coroação que acontece em maio deste ano.

"É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta na família. Se eles não resolverem isso, sempre será parte do reinado do rei e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tem uma reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar", disse o informante à revista.