Kate Middleton e príncipe William se afastam dos compromissos da realeza; saiba o motivo

Os duques de Cambridge, Kate Middleton e príncipe William, decidiram se afastar dos compromissos da realeza para aproveitar as férias escolares dos filhos

Após a morte da Rainha Elizabeth II, a Família Real britânica tem passado por várias mudanças na rotina, e para se adaptar à nova realidade Kate Middleton (40) e o príncipe William (40) resolveram se afastar dos compromissos reais para dedicar mais tempo aos três filhos, George (9), Charlotte (7), e Louis (4), que estão em período de férias escolares.

Recentemente, a Família Real deixou a residência oficial, localizada no Palácio de Kensington e se mudou para para Windsor, em Londres. De acordo com fontes ligadas à realeza, os duques de Cambridge estão satisfeitos com a nova rotina dos filhos. "Eles adoram que as crianças possam sair de bicicleta e andar de bicicleta pela propriedade, e estão todos muito animados para conhecer todos [...] "É uma comunidade muito pequena", relatou a fonte.

Ainda de acordo com fontes próximas, os príncipes George, Charlotte e Louis, vão aproveitar este período de férias para praticar muitas atividades como, cozinhar e fazer projetos artesanais, mas o hobby favorito das crianças é brincar ao ar livre.

Em uma entrevista ao podcast Happy Mum, Happy Baby, em fevereiro de 2020, Kate relatou que se sente mais feliz quando está com a família no campo.

"Alguém me perguntou outro dia, o que você gostaria que seus filhos se lembrassem sobre sua infância? [...] E eu pensei que era uma pergunta muito boa, porque na verdade, se você realmente pensa sobre isso, é que eu estou tentando fazer suas contas e soletrar lição de casa no fim de semana? [...] Ou é o fato de que saímos e acendemos uma fogueira e sentamos por aí tentando cozinhar salsichas que não funcionaram porque está muito molhado?", disse Kate.

Mãe de Kate fala sobre planos de passar o Halloween com os netos

Recentemente, a mãe de Kate Middleton revelou que pretende passar o Halloween com os netos, George, Charlotte e Louis. “Halloween é um destaque do Outono para mim. Ainda consigo me lembrar a diversão e os sustos de minha própria infância; a chance de se fantasiar, decorar abóboras e sair pedindo doces”, comentou a mãe da Princesa de Gales.