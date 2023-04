Kate Middleton disse que encontro com Harry e Meghan após morte da Rainha como a coisa mais difícil que já fez

A reunião em setembro de 2022 resultou na única aparição conjunta do quarteto depois da renúncia de Harry e Markle à realeza

A Princesa Kate Middleton (41) classificou o “encontro da paz” com o Príncipe Harry (38) e a atriz e Duquesa Meghan Markle (41), após a morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022), como “uma das coisas mais difíceis” que já fez na vida. A avaliação da esposa do Príncipe William (41) em relação ao encontro com o caçula do Rei Charles III (74) está no livro ‘Our King’. A obra é de autoria do jornalista Robert Jobson, especialista na monarquia britânica

O Daily Mail publicou um trecho do livro: “A Catherine [Kate] depois admitiu para outro membro sênior da realeza que eram tão doentios os sentimentos entre os dois casais que aquela caminhada conjunta foi uma das coisas mais difíceis que ela já teve que fazer”.

Os boatos em torno das tensões entre Harry e Markle, e seu irmão mais velho e a sua esposa, William e Middleton eram crescentes desde a entrada da ex-atriz na realeza britânica. Eles ganharam força após Harry e Meghan renunciarem seus papéis reais e se mudarem para a América, em janeiro de 2020.

Os dois confirmaram desavenças com William e Middleton em conversa com Oprah Winfrey em 2021, voltaram a tratar do tema no documentário ‘Harry & Meghan’ e depois no livro ‘O que sobra’ - de Harry.

O funeral da Rainha Elizabeth II marcou o primeiro retorno de Markle ao Reino Unido após a mudança dela com o marido para os Estados Unidos no início de 2020. Na ocasião, os dois casais caminharam juntos, conversando com os súditos da realeza que lamentavam o ocorrido em frente às instalações da Família Real no Palácio de Windsor.

Na época a imprensa internacional noticiou que a caminhada conjunta dos dois casais foi um pedido pessoal do Rei Charles III, com a intenção de demonstrar união e estabilidade na realeza durante um momento do choque para a Família Real e seus súditos.