Kate Middleton comemora sucesso de organização criada por ela, Príncipe William, Príncipe Harry e Meghan Markle

A organização é um serviço de apoio à saúde mental através de menssagens de texto

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 17h43

Nesta quarta-feira, 26, Kate Middleton(40) fez uma visita à organização Shout para celebrar uma conquista!

A organização Shout é um serviço de apoio às pessoas que precisam de ajuda com sua saúde mental. A assistência é feita através de mensagens de texto.

O serviço foi criado por Kate e seu marido, o Príncipe William (39). Também fizeram parte da criação do projeto o Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (40).

A Shout atingiu a marca de 1 milhão de pessoas ajudadas pelo serviço, e para celebrar o feito, a Duquesa de Cambridge fez uma visita à sede da organização.

"Tendo conhecido alguns dos incríveis voluntários hoje para ouvir suas histórias e ver como eles facilitam as conversas, fica óbvio como a abordagem solidária e empática ajuda as pessoas se sentirem calmas, seguras e ouvidas", escreveu Kate por meio de um post do Instagram do casal real.

Confira aqui imagens da visita de Kate à organização Shout !