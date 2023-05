Joias da princesa Diana são leiloadas por mais de R$ 67 milhões

As joias que princesa Diana recebeu de presente do namorado Dodi Al-Fayed serão leiloadas por valor milionário

25 anos após a trágica morte de Princesa Diana (1961-1997), as joias que a ex-mulher de Charles III (74) usou serão leiloadas!

Segundo informações do jornal britânico ‘The Sun’, as peças foram usadas por Diana em sua última aparição pública, durante o espetáculo de ‘O Lago dos Cisnes’ no Royal Albert Hall, em junho de 1997, dois meses antes do acidente fatal que causaria sua morte.

Feitas sob medida para a Princesa, o conjunto em questão trata-se do cordão e brincos cravejado com sete pérolas de 12 milímetros e 178 diamantes. Na epóca, Diana teria recebido de presente os acessórios de seu namorado, o bilionário Dodi Al-Fayed.

Estima-se que os valiosos acessórios devem custar em torno de R$ 68 milhões de reais, equivalentes a 11 milhões de libras. "Esse cordão foi feito e dado para ela. Foi retornado logo após o evento porque o joalheiro ainda não tinha completado os brincos", revelou Arlan Ettinger, o presidente do local onde será realizado o leilão.

Princesa Diana faleceu aos 36 anos, em Paris, na França após se envolver em um acidente de carro em um túnel rodoviário enquanto fugia de paparazzi.

Vale lembrar que na coroação do Rei Charles III, Kate Middleton usou brincos para homenagear princesa Diana.

Cartas inéditas de princesa Diana escritas durante seu divorcio são leiloadas para caridade

No início deste ano, os Lay's Auctioneers anunciaram que 32 cartas escritas pela princesa de Gales, que foram enviadas a Susie e Tarik Kassem durante momentos marcantes da vida dela, serão leiloadas.

De acordo com fontes próximas, em um dos documentos, a mãe de William e Harry, expõe sua angústia, dor e desespero por seu divórcio. A casa de leilões inglesa descreveu as "cartas e cartões altamente pessoais" como "surpreendentes" e "confidenciais". As notas devem chegar ao leilão em lotes individuais em 16 de fevereiro.