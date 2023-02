Cartas inéditas de princesa Diana escritas durante seu divorcio são leiloadas para caridade

Uma coleção de 32 cartas e cartões escritos pela Princesa Diana serão leiloados

Os amigos mais próximos da princesa Diana (1961-1997) estão vendendo cartas que ela escreveu para eles durante o divórcio do então príncipe Charles (74).

Os Lay's Auctioneers anunciaram que 32 cartas escritas pela princesa de Gales, foram enviadas a Susie e Tarik Kassem durante momentos marcantes da vida dela.

Lady Di conheceu a dupla em agosto de 1995, durante suas visitas regulares ao Royal Brompton Hospital. A Princesa expressou sua gratidão pelos amigos a apoiarem e darem suporte emocional nos momentos difíceis.

Em um dos documentos, que serão leiloados, a mãe de William (41) e Harry (38), morta em um acidente automobilístico em 1997, aos 36 anos, expõe sua angústia, dor e desespero por seu divórcio.

A casa de leilões inglesa descreveu as "cartas e cartões altamente pessoais" como "surpreendentes" e "confidenciais". As notas devem chegar ao leilão em lotes individuais em 16 de fevereiro.

Na declaração, a casa de leilões também comunicou: "Agora, em 2023, a posse desses documentos históricos é uma responsabilidade que eles não desejam passar para seus filhos ou netos. Eles decidiram vender as cartas e usar o dinheiro da venda para apoiar algumas das instituições de caridade que estavam perto do coração de Diana”

A casa de leilões também divulgou uma foto de uma das cartas, datada de 17 de fevereiro de 1996, em papel timbrado do Palácio de Kensington com a cifra real de Diana.

"Querida Susie", começou Diana no bilhete. "Obrigado por todas as coisas adoráveis ​​que você me disse ao telefone esta noite... Você não tem ideia da alegria e da confiança que você e Tarek introduziram em minha vida e me considero extremamente sortudo por Tarek e você por acreditarem em mim." escreveu a princesa.

Em outra carta, datada do dia 20 de maio de 1996, a Lady Di afirma que se soubesse que o processo do divórcio seria tão difícil não teria entrado com o pedido. “Se eu soubesse há um ano o que experimentaria ao passar por esse divórcio, nunca teria consentido. É desesperador e feio”

Das várias cartas escritas pela Princesa para o seu casal de amigos Susie e Tarik Kassem do final de 1995 até o longo de 1996, 32 delas serão leiloadas - podendo arrecadar no total 90 mil libras, cerca de 564 mil reais, de acordo com a cotação atual.