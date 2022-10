Harry pode ser banido da coroação de rei Charles caso ele ataque rainha Camila em nova biografia

De acordo com o Daily Mail, Harry e Meghan Markle estão em uma lista provisória para a coração do rei Charles

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h46 - Atualizado às 14h56

A presença do príncipe Harry e da esposa, Meghan Markle, na coroação do rei Charles ainda não está definida. O monarca poderá proibir a participação do filho caso ele "ataque" a rainha consorte Camilla em seu novo livro de memórias.

"Uma coisa é Harry atacar o Rei Charles, ele pode levar no queixo, mas se Harry o forçar a escolher, colocando Camilla em seu livro, não tenho dúvidas de que ele escolherá Camilla", afirmou uma fonte ao Daily Mail, acrescentando que Charles é "incrivelmente protetor" da segunda esposa.

Outra fonte comentou que Harry e Meghan estão em uma lista provisória para a cerimônia, que acontece no dia 6 de maio de 2023, "deixando a porta aberta para serem convidados ou excluídos", disse.

De acordo com o Page Six, a publicação da obra estava marcada para o mês de novembro, mas houve uma reprogramação e deverá ser lançado apenas na Páscoa.

Vale lembrar que a coroação é uma celebração do novo reinado, já que o Rei Charles III já é o monarca desde o momento da morte de sua mãe. “Charles se tornou o Rei Charles no momento em que sua mãe morreu, mas a coroação tem a ver com o trabalho e ser o monarca aos olhos de todas as pessoas”, informou o historiador Robert Lacey à revista People.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!