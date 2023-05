Famosos escolhem looks especiais para a coroação do Rei Charles III; veja fotos

Katy Perry, Emma Thompson e outros famosos marcaram presença na coroação do Rei Charles III

Dezenas de famosos marcaram presença na coroação do Rei Charles III neste sábado, 6. A cerimônia, que aconteceu em Londres, na Inglaterra, chamou atenção do mundo todo para as tradições, mas também para os looks das celebridades que estavam presentes ali. Nomes como a cantora Katy Perry, a atriz Emma Thompson e até mesmo Lionel Richie estavam presentes.

Katy Perry resolveu apostar em um look no tom lilás para prestigiar o Rei Charles III . A cantora vestia um conjunto composto por um blaser de mangas curtas, saia até o comprimento do joelho e um grande chapéu redondo preso em seu penteado. A famosa combinou o look com luvas no mesmo tom das peças principais e também usou acessórios na cor prata.

Além dela, o músico Lionel Richie também marcou presença na coroação. O cantor usou um clássico terno preto com detalhes em branco, que contava com um brasão desenhado. Por baixo do paletó, Richie escolheu uma camisa azul claro. Além disso, gravata do famoso era em tom prata e nos dedos ele usou um grande anel dourado.

Leia também:Famosos marcam presença na coroação do Rei Charles III

Veterana do cinema britânico, a atriz Emma Thompson chamou atenção ao posar ao lado do marido, Greg Wise. A atriz e roteirista escolheu um sobretudo em tons de vermelho e vinho, com flores desenhadas no comprimento da peça. Por baixo, ela vestia uma peça preta. Seu marido escolheu um paletó cinza e uma gravata vermelha, combinando com a esposa.

A atriz Joanna Lumley também esteve presente na coroação do Rei Charles III. Conhecida por seus papéis em filmes como O Lobo de Wall Street e A Noiva Cadáver, a artista escolheu usar apenas branco e preto em seu look. Com um vestido preto e meias-calças na mesma cor, ela apostou em detalhes brancos em sua roupa, combinando com o chapéu e luvas na mesma tonalidade.

CONFIRA MAIS LOOKS DE FAMOSOS PARA A COROAÇÃO DO REI CHARLES III:

Emma Thompson. Foto: Reprodução/Getty Images

Greg Wise. Foto: Reprodução/Getty Images

Joanna Lumley. Foto: Reprodução/Getty Images

Lionel Richie. Foto: Reprodução/Getty Images

Katy Perry. Foto: Reprodução/Getty Images

Zara Tindall. Foto: Reprodução/Getty Images

Nick Cave. Foto: Reprodução/Getty Images

CONFIRA UM VÍDEO DO MOMENTO DA COROAÇÃO DO REI CHARLES III: